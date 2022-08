Editorial: Faina kawnga hmasawnna atana hma kan lak dan

Mizoram khawpui fai intihsiakna chu August thla tir khan hawn a ni tawh a, August – October chhungin online assessment tih tur a ni a, November – December chhungin endiktuten khawpui hrang hrang tlawhin endik hna hi an thawk dawn a ni.

Khawpui fai inelnaah hian Serchhip pawhin lawmman tha tak a lo dawng tawh a, tun hma ngaihtuah chuan Serchhip khawpui pawhin faina kawnga hma a sawn tawh hle a, chutihlaiin, Mizoram khawpui fai intihsiaknaa lawmman kan dawn tawh ngaihtuahin tuna kan dinhmunah hi chuan faina kawnga kan hmasawnna hian duhthu a sâm tawk lo hle niin a lang.

Mizoram pum huap emaw, District huap emaw, Town chhung huapa Faina kawnga intihsiakna a awm hian faina kawngah nasa takin tan kan la thin a, chutihrual chuan faina kawnga hmasawn zel duhna hi mipui tam zawk rilruah hian kan la tuh tha tawk lo em ni? tih theih turin faina intihsiakna neih zawh a nih hnu lamah hian faina intihsiakna neih dawna hma kan lakna tam tak hi chhunzawm zui a ni thin lo a ni.

Faina kawnga hma kan sawn zelna atana inzirtirna atan intihsiakna hi buatsaih a ni thin a, chutihlaiin, mipuiten fai duh tak takna thinlung an put theihna atana inzirtirna lamah aiin a intihsiakna lam hi kan ngai pawimawh zawk em ni? tihte hi kan ngaihtuahnaah awm se. Faina kawnga intihsiakna kan hmachhawn meknaah hian a intihsiakna ai mahin mipui rilru-ah fai duh tak takna, fai pawimawhna leh kan hlawkpuina tur te, faina kawnga kan hma sawnna-in thatna min thlen dante mipui rilrua tuh tura tan lak a tul a, mipuite thinlung hneh theihna tur hi ngaih pawimawh bera kan neih a, hemi ti tura ngaihtuahna nasa zawka kan sen a, nasa zawka hma kan lak a tul hle a ni.