Editorial: Sawrkarin ngaihtuahna thar neih nan hmang thei se

Serchhip khawpuiin hun engemawchen tui hnianghnar tak kan hmuh ṭhin tawh hnuah tunhnaiah Serchhip mipuiten tuiah harsatna kan tawk mek a, tuia harsatna kan tawh chhan hi PHE Department-in tui a pump chhuahna Tuikum luia tui a tlêm tawh vang ni lovin, tui pump-na khawl leh tui pump chhuahna pipe line a chhiat ngun vang a ni a, thawktuten mipui tam tak hriat loh laiin theihtawp chhuahin, chhun leh zan pawh sawi lovin pipeline chhia leh khawl chhia siamin an thawk reng a, heti chung hian kan harsatna hian ziaawm lam a pan thei tak tak rih chuang lo a ni.

Thawktute chuan Tui pump khawl leh pipeline a chhiat zin na chhan hi khawl leh pipeline a hlui tawh vang tih an sawi a, tuna Serchhip mipuite tana tui pump-na khawl leh pipeline-te hi hman a nih aṭangin kum 25 chuang a ni tawh a, hei hi a tira hman theih hun tura an duanlawk (design period) aiin a rei tawh tih an sawi a, tunah hian tui pump khawl thar tur chu company lamah order fel tawh a ni a, March thlaah chuan a rawn thlen hman beisei a nih thu an sawi a ni.

Mipui tana tui lak a nih dawn hian mithiamten mihring pung chho zel turte chhut chungin, design period neiin scheme an duang ṭhin a, Serchhip khawpui tana tui lak pawh design period tawp hun tur hi a hma daih aṭangin hriat lawk a ni a, heti chung hian tun dinhmun kan thleng ta a, Serchhip khawpui tui lakna design period a tawp hma hian sawrkar hian Serchhip khawpui tuilakna thuam ṭhat kawngah hian hma lo la lawk se chuan tun dinhmun ang hi kan thleng kher lo mai thei a, tuna Serchhipin harsatna kan tawh aṭang hian sawrkar hian khaw dang tan pawh ngaihtuahna thar neih phah nan hmang thei se a duhawm khawp mai.

Ministry of Housing and Urban Affairs chuan khawpuiah mipakhatin ni khata a tui mamawh chu litre 135 (135 lpcd) angin a hisap a, tui hi mihring nun atana thil pawimawh tak a nih piah lamah sawrkarin a ngaih pawimawh tak, faina leh thianghlimna thleng nghawngtu avangin tui harsatna hi ngaih thutak a ngai hle a ni.