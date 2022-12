Editorial: Sawrkar kalphunga mawhphurhna

Zan 2 riaka Mizoram rawn tlawhtu, sawrkar laipui Minority Affairs Minister John Barla chuan Inrinnia Aizawla BJP State Office-a thu a sawinaah central sawrkarin hmasawnna hna-thawhna tur sum state sawrkar a pek ṭhin a hmanna tur dik taka hman loh chu Corruption dik tak a ni, tiin a sawi a ni.

Tunhnaiah sawrkar laipui chuan centrally sponsor scheme (CSS) hnuaia sawrkar laipui aṭanga sum hmuhte chu a kalna tura release nghal zel tura khauh taka state-te a rawn hriattir angin Mizoram sawrkar pawhin CSS sum a kawl ṭhatte a release avangin Mizoramah sum harsatna a thleng niin sawi a nih kha.

Hei hi a dik a nih chuan kan sawrkar hian sawrkar laipui aṭanga sum a hmuhte hi a hmanna tur leh a kalna tur dik takah a hmangin, a kaltir nghal ṭhin lo niin a lang a, khauh taka sawrkar laipuiin thupek a chhuah takah chuan sawrkarin sum harsatna a tawh phah ta niin a ngaih theih a ni.

Sawrkar kalphung enkawlnaah hian mipuiten kan vote hmanga kan din, sawrkarna chelhtu Ministry hi ram hmasawnna atan an pawimawh hle a, chu ai mah chuan kum 60 an tlin hmaa sawrkar hna thawk tura lak, sawrkar hnathawkte hi sawrkar kalphung enkawlnaah hian an pawimawh zawk em? tih hi ngaihtuah tham tak a ni a, kum 5 vel chhung sawrkarna chelh tura kan thlan tlinte ai hian sawrkar kalphungah hian an inrawlh thukin, an inrawlh hun chhung pawh a rei zawk a, sawrkar kalphung fuh loh leh dik loh theih dan pawh an hrechiang zawk a, chuvangin, heng mite hian sawrkar kalphung dik leh dik lohah mawhphurhna an nei sang hle tih an inhriat thar a, huaisen taka an hna thawk tura an rilru an siam tharte pawh a ngai niin a lang.