Editorial: Chapchar Kut hman dan hi

Mizote Kût neih zinga ropui ber Chapchar Kût chu nimin khan Mizoram pum bakah Mizoram pawna Mizo awmna hmun hrang hrangah hman a ni a, Chapchar Kut hi ropui taka hman a nih theihna turin a hmannapui ber Aizawl leh khawpui danga Kût hmanna tur senso hi Mizoram sawrkarin a ngaihtuah ṭhin nghe nghe a ni.

Chapchar Kut kan hman ṭan leh hnu hian mipuite pawhin kan ngaihlu chho ve leh telh telh a, amaherawhchu, kumtina kût kan hman dan hi a ngai chho ta pet pet a, hei vang hian mipuiten he kût kan ngaihhlutna pawh hi a tlahniam leh ṭan mek em ni? tih theih niin a lang.

Tuna he Kût kan hman danah hi chuan kum danga kan hmuh fo tawh ṭhin Mizo hnam lâm leh zai hrang hrang en leh ngaihthlak tur a awm a, kan hmuh fo tawh ṭhin hmanlai Mizo nunphung leh incheina ṭhenkhat en tur a awm a, hun tawp lamah zaithiam zai ngaihthlak tur a awm leh a, chu zawng chu a ni mai a. Kût hmannaa mawhphurhna nei te, item nei tur leh anmahni ṭawiawmtu an chhungte tan lo chuan kan kûtah hian kal chhan tur a tam lo hle a ni.

Tuna kan hman ṭhin dan bakah hian Kût chhimtu mipuiten an tih ve theih tur thil chhawp chhuah theih nise chuan tun ai hian kan kût ropui ber hian hlut a hlawh lehzual theiin a rinawm. Mipa a duh apiang tana Mizo sairawkherh inperh siakna tur te, hmeichhe tan kawi inkahsiak theihna tur te, Mizo hnam thil hlui thlalakpui tur te, ṭhianhoa kalte pawhina an tih ve theih tur Mizo infiamna ang chite chhawp chhuah theih ni se, heng bakah hian ṭhangtharten Mizo hnam thil a taka an hmuha an hriat theih tur leh, an tihchhin theih tur tam tak chhawp chhuah tur a awm theiin a rinawm a, hengte hi kût hmannaah hian chhawp chhuah theih nise chuan tun ai hian kan kût hian hlut a hlawh lehzual bakah kan ṭangkaipui theih zawk a rinawm.