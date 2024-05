Madrid Open-ah Nadal-a’n third round a paltlang

Madrid Open khelh mekah Rafael Nadal chuan straight-set-a Alex de Minaur hnehin third round a thleng.

Kum 37 mi, Nadal hian ni 10 kaltaa Barcelona Open-a a hneh loh Minaur lakah hian 7-6 (8-6), 6-3-a hnehna changin phuba a la a, Madrid Open title tum nga lo chawi tawh Nadal tan tun season hi a career a hman tawpna a nih rin a nih avangin tun tum Madrid Clay Court-ah pawh hian a inkhelh hnuhnunna ber tur a nih rin a ni a, Pedro Cachin a hmachhawn leh dawn a, Cachin hian 20th seed Frances Tiafoe lakah 7-6 (7-1), 3-6, 6-4-a hnehna changin third round hi a paltlang a ni.

British number one Cameron Norrie pawhin 6-1, 6-4-a Joao Fonseca hnehin fifth seed Casper Ruud a hmachhawn dawn a, Ruud hi Miomir Kecmanovic lakah 6-4, 6-1-in hnehna a chang.

World number 2 Jannik Sinner pawhin Lorenzo Sonego lakah 6-0, 6-3-in hnehna a chang a, third seed Daniil Medvedev pawhin 2-6, 6-4, 6-4-in Matteo Arnaldi a hneh bawk.

Hetihlai hian tun thla tira Monte Carlo-a champion sixth seed Stefanos Tsitsipas erawh Thiago Monteiro laka 6-4, 6-4-a tlawmin third round a paltlang zo lo thung.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related