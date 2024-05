Vawk dam lo talh luite lakah AH&Vety Deptt.-in FIR thehlût

AH & Vety Department-in vawk pul hri African Swine Fever (ASF) lêng chungchanga mipui hriattur thuchhuah a siam hnua hri lênna huamchhunga vawk damlo talh luite lakah Police-ah FIR thehluh a ni.

FIR-a a landanin Kulikawn leh Salem vengte chu tun thla ni 17 khan ASF lênna hmun, infected area a puan a ni a, Local Council-ah pawh hriattirna pêk niin, anni pawhin khapna thupêk hi mipuiah an an hriattir tawh a, chuti chung chuan Sanghluna, Salem veng chuan April ni 20 khan vawk damlo talhin a zuar tih report an dawng a, ani bakah hian Darchhuan-thanga, Salem Veng Aizawl chuan ni 25 khan vawk a talh thu report an dawng leh a, hei hi dan pawisak lohna leh mipui tana thil pawi tak mai thlen thei a nih avangin Police-te hmalak sak turin an ngen a ni.

Thulakna tarlan danin Darchhuanthanga hi lockup-ah a la awm a, Sanghluna hi PR Bond-a chhuah a ni.

AH&Vety Department-in a tarlan danin, tun din-hmunah vawk pul hri leng mek avang hian vawk 285 an thi tawh a, vawk 95 ASF vei ni ngeia rinhlelh chu suat an ni tawh a, hriat theih chinah Aizawl, Champhai, Lunglei leh Khawzawl-ah vawkpui hri leng hi report a ni.

Hetihlai hian AH & Vety Department hotute chuan tunhnaia social media a vawk thi kawng sira paih a awm thu bawh zuiin Muallungthu leh Samtlang an tlawh a, tun dinhmunah erawh Muallungthu leh Samtlangah hian ASF vanga vawk thi report dawn a la ni lo.

