Mizoram leh Myanmar ramri khâr tur chungchangah Mizoram sawrkarin thu dawn la nei ve lo

Assam Rifles-in May ni 1 atanga Mizoram leh Myanmar ramri khâr a nih tur thu an sawi laiin Mizoram sawrkar chuan hemi chungchang hi engmah a la dawng ve lo.

Home Commissioner H.Lalengmawia sawidanin Ministry of Home Affairs atangin May ni 1-a km 404-a thui Mizoram leh Myanmar ramri khar a nih tawh dawn thu hi engmah an la dawng lo a, an dawn loh avangin engmah official-a hriat an neih loh thu a sawi.

Hetihlai hian Thawhlehni kalta khan Assam Rifles hotute hian Assam Rifles Camp, Darthlalang Tlang, Champhaiah ramri hnaih khua Tlangsam, Zote, Ngur, Ruantlang leh Hmunhmeltha khawtlang hruaitute bakah YMA Sub-Hqrs Champhai leh Champhai South Jt. VC leh Champhai North Jt. VC hruaitute kokhawmin an hmalak dan hrang hrang an hrilh a, Minstry of Home Affairs atanga thu an hmuh anga MP inthlan vuakveta ramri khar a nih hnua ramri khâr a nih chhunzawm dan tur sawiin, April thla chung chu ngaihnathiamna kalpui a ni ang a, ram pahnih mite darkar 72 (ni 3) chhung an la châm thei dawn a, engemaw harsatna avanga hun bituk chhung aia rei châm turte chuan duty-te phalna lak hmaksak a ngaih tur thu leh, phalna la lote chungah erawh chuan action lâk a ni thung dawn tih an sawi.

Assam Rifles hotute chuan Ministry of Home Affairs atanga thu an dawn angin May ni 1 atang chuan Champhai District chhunga Border Haat chu khâr a ni dawn tih sawiin, harsatna lian bikah erawh chuan chhinchhiahna fel tak nen inkal pawh theih a ni dawn an ti a, ramri khâr hi Champhai District chhung atanga ruihhlo tawlh nasa lutuk leh Myanmar mi leh sa-in Mizoram kaltlanga ruihhlo an tawlh nasa lutuk danchahna tur niin an sawi a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related