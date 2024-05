ISL-ah Mumbai City champion

Inrinni zana Kolkata-a Salt Lake Stadium-a Indisn Super League final khelhah Mumbai City FC chuan 3-1-a Mohun Bagan hnehin a tum hnihna atan ISL champion an ni.

Inrinni zana mipui 62,007 hmaa ISL final khelhah hian Mohun Bagan lamin goal an thun hmasa a, first half tawp dawn minute 44-naah Mohun Bagan tan Jason Cummings chuan goal a thun a, first half-ah goal dang lut a awm lo.

Second half-ah Mumbai City FC an rawn insiam tha a, inkhel tan atanga minute 8-na lekah Jorge Pereyra Diaz chuan an si phurh a rawn rul nghal a, goal dang a lut thei lawk lo a, extra-time an khel mai dawn emaw tih hnuah hun tawp hma minute 9 la awmah Bipin Singh Thounaojam chuan Mumbai City goal hnihna a rawn thun a, Bipin Singh hian kum 2020-21 khan ISL final-ah minute 90-naah goal thunin, Mumbai City hi ISL title hmasa ber a lo chawipui tawh a ni.

Minute 90+7-ah Jakub Vojtus chuan Mumbai City goal thumna a thun zui leh a, 3-1-in Mumbai City chuan hnehna an chang ta a ni.

Mumbai City FC coach Sergio Lobera hian kum 2020-21 khan Munmai City hi ISL a lo chawipui tawh a, hetihlai hian Mohun Bagan coach Spaniard kum 66 mi, Antonio Lopez Habas chuan ISL final tum 4 a lut tawh a, a naute ISL final luhpui ngun ber niin, Mohun Bagan hi ISL tum hnih luhpui tawhin a la chakpui lo ve ve a, hetihlai hian a hmaa alo enkawl tawh Atlético de Kolkata chu tum 2 ISL hi a lo chawipui tawh thung a ni.

