Khumtung khuaah ASF hri kai nia hriat vawk thi; DVO-in mipuite fimkhur zui zel turin a ngên

Khumtung khuaa vawk thi chu Rapid Test Kit hmanga a sample endiknaah vawk pul hri, African Swine Fever (ASF) kai nia hriat a nih avangin a fin-fiah turin a sample hi hmunpui lamah thawn mek a ni.

Serchhip District AH & Vety Officer (DVO), Dr. H.Vanlalrawna Zothlifim-in a biak pawhna atanga thu dawn danin Chawlhni zan khan Khumtung khuaah Miriam Lalthansangi-te vawk farm-a vawk pakhat a thih thu AH & Vety Department chuan report an dawng a, hemi zan la la hian AH & Vety Department-a thawktute chu a hmunah hian kal nghalin vawk sample hi Rapid Test Kit hmangin an endik a, ASF hri a kai ngei niin hriat a ni a, a sample hi hmunpui lama thawn tur lak nghal a ni bawk a, hei bakah hian he vawk thi bula awm vawk damlo pakhat pawh nimin khan a thi ve leh nghal tih a sawi bawk.

Hetihrual hian Chhing-chhipah vawk thi pakhat a awm thu report an dawn bawhzuiin AH & Vety Department-a thawktute chu nimin khan Chhingchhipah an kal lehnghal a, mahse a sample lakna turin vawk thisen hi an la thei lo a, chanchin an ngaichang zui mek tih DVO chuan a sawi bawk.

DVO chuan Khumtunga vawk thi awmna vawk farm hi khaw daifema awm a ni tih sawiin, vawk vulhtute hian vawk dang lâkluh an neih loh bakah vawk sa pawh an ei ngai lo nia an insawi avangin vawk thite hi ASF vang a lo ni ngei a nih pawhin hri an kai chhana puh tur hriat a har thu a sawi a, tuna vawk thihna hi khaw daifema awm a nih avang leh ruahtui a tlak tawh avangin ASF a darh zel loh beiseina an la nei tih a sawi a, mipuite chu uluk leh fimkhur zawka ASF hri leng thei laka hma la chhunzawm zel turin a chah a, vawk thi a awm chuan a rang thei ang bera AH & Vety department-a hriattir thuai turin a ngen bawk a ni.

DVO hian nimin khan Serchhip District-a Village Council zawng zawngte hnenah lehkha thawn chhuak nghalin, VC tinte chu an huamchhungah theuh ASF a luh loh nana theihtawp chhuahpui tur leh khaw dang atanga vawk lalut lo tur leh vawk thawn chhuak lo tura hma lakpui turin VC-te chu a ngên nghal a ni.

Tun dinhmunah Mizorama District 4 – Champhai, Aizawl, Lunglei leh Khaw-zawlahte ASF hri vanga vawk thi report dawn ni tawhin, heng District pali-a ASF vanga vawk thi report hi 300 vel bawr a ni tawh a ni.

Hetianga Mizoram hmun thenkhata ASF hri a lên mek lai hian Serchhip District Magistrate David Lalthantluanga chuan ASF laka Serchhip District a him theihna atan April ni 24, 2024 khan thla 2 chhung awh turin Serchhip District-a Vawk leh vawksa atanga thil siam lakluh khapna thupek a lo tichhuak tawh a, thupek a tihchhuaha tarlan a nih dan chuan Serchhip District chhungah ramdang (Foreign Countries) leh State dang leh District atanga Vawk, Vawk sa leh Vawk sa atanga thilsiam reng reng lakluh khap tlat a ni tih a tarlang a, Serchhip District chhung khua leh khuaa Vawk in lakpawh turte reng rengin Vawk hrisel tha ngei a ni tih AH & Vety Department-a thawktute hriatpuina an la ngei ngei tur a ni a ti a, vawk hrisel chauh talh tur te, Vawk damlote talh tura sawngbawl lo tur leh Vawk damlo leh thite chu AH & Vety Deptt.-a hriattir vat tur te, Vawk thi reng reng thûk taka phum thin turin thupek a ti chhuak a, thupek zawmlo te chu Section 188 IPC hmanga hrem theih an ni.

