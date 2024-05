Tuialhthei khuahkhirhna titawp

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department-in May ni 2, 2024-a POL (Petrol & Diesel) chungchanga motor chi hrang hranga thun theih chin bituk a lo siam tawh chu tihtawp a ni.

Nimin khan FCS&CA hian tuialhthei khuahkhirhna a siam tawh sûtna thupek hi a tichhuak a, hetihlai hian POL Retail Outlet (Petrol Pump) zawng zawngten nitin an stock report Director/bialtu DCSO-ah an thehlût thin tur a ni a, dead stock tel lovin Motor Spirit (Petrol) ah 3000 ltrs. leh High Speed Diesel (Diesel)-ah 5000 ltrs. a nih chinah chuan Director FCS&CA/bialtu DCSO phalna lovin pek chhuah tawh loh tur a ni a ti a, hei bakah hian bur/gallon/barrel-a pek chhuah loh tur a ni a, pe lui an awm a nih chuan dan angin an chungah hma lak a nih tur thu a tarlang bawk.

Hetihlai hian FCS&CA Department-a Joint Director Lalmuansanga Ralte chuan tuialhthei phur lirtheiten an phur lût reng tih sawiin, mipuite chiai lo turin a chah a, Assam-a Lumding leh Badarpur inkar rel kawng chhia avangin Silchar lamah tuialhthei phur a kal theilo a, Guwahati lamah tuialhthei phur lirthei an kal tih sawiin, muang deuh mahse Mizo-rama phurh luh reng a ni a ti a, state dang Arunachal Pradesh leh Nagaland te pawh hemi kawng atanga la an nih ve avangin a hmunah petrol dawh tur an tam thin avangin Mizoram lamah tuialhthei phurh luh a chak theilo a ti a, lakluh erawh a awm reng avangin chiaina tur a awm lo a ti a, rel kawng pawh May ni 10 vela tha tura beisei a nih avangin ziaawm lam an pan zel a beisei tih a sawi.

