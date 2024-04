Lok Sabha inthlanah Mizoramah vote 56.87% a tla; Hmarchhak bialah vote a tla chhe ber

Lok Sabha inthlanpui vawi 18-na neih zawhfel takah Mizoram puma vote tla chu za zela 56.87 a tling a, hei hi Mizorama Lok Sabha inthlan hnung pathuma vote tlak chhiat ber tum a ni.

Mizorama vote tla zawng zawng hi 4,87,103 niin, mipa 2,41,213 leh hmeichhia 2,45,800-in vote an thlak a, vote tla hi za zela chhûtin 56.87% a ni a, Postal Ballot hmanga vote tla leh Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) hmanga vote tlate chhiar tel a la ni lo a, Postal Ballot kaltlanga vote tla zât hi April ni 19, 2024 thleng khan 2107 a ni a, hengte hi Home Voting atanga vote tla 1983 (kum 85 chunglam vote 1715 leh PwD vote 268) leh Essential Services vote 124 an ni a, ETPBS kaltlanga thawn chhuah Service Voters 4693-te vote thlak zât hi hriat theih a la ni lo bawk a, hei vang hian vote tla zat hi a la pung hret dawn a ni.

Assembly Constituency Vote tlak thatna ber chu 36-Tuichawng (Lawng-tlai District) niin, vote tla hi 72.48% a ni a, vote tla a tlêmna ber chu 13-Aizawl East-I (Aizawl District) niin, vote tla zat hi 48.22% a ni.

Kum 1977 atang khan Lok Sabha MP inthlanpui hi vawi 12 neih a ni tawh a, vote a tlak that ber tum chu kum 1996 kha niin, vote tla zât hi 73.41% a ni a, a chhiat ber tum chu kum 1977 niin vote tla zat hi 49.92% a ni. Hei bakah hian Kum 2024 a vote tla zat aia a tlem hi tum hnih dang la awmin kum 1980 (56.12%) leh kum 2009 (51.86%) a ni.

Mizorama vote thlak zat hi ECI Voter turnout Application atanga landanin hmarchhak state zingah vote tlak chhiatna ber a ni a, Nagaland-ah vote percentage zaa 56.91 niin, hmarchhak state zinga vote tla \ha lo state pahnihna a ni.

Hriat theih chinah Lawngtlai District-a Thanglianhluma (kum 104) chu vote thlâk tura chhuak zinga upa ber a ni.

Addl CEO H.Lianzela chuan an hriat chinah khawl fel loh vanga vote thlak harsatna thleng a awmlo a ti a, EVM leh VVPAT chianglo avanga vote khaihlak hmun thenkhata awm chu hun reilote chhûngin khawl thara thlâk nghal a ni a ti bawk.

Lok Sabha inthlana vote tlate hi June ni 4-ah rampuma vote chhiar rualin chhiar a ni ve dawn a ni.

Kum 1972-a Mizoramin Lok Sabha inthlanpuia vote a thlâk hmasak ber atangin kum 1980 leh 1998-ah eptu party-ten hnehna an chang tih loh chu State-a rorel laiten hnehna an la chang zel a, Lok Sabha inthlan hnuhnung berah State-a rorellai MNF Party Candidate C.Lalrosanga chu thlan tlin a ni a, kum 2019 Lok Sabha inthlanah hian MNF chuan za zela 44.9 vote an hmu a, a hnaih bertu Congress leh ZPM Common Candidate-in vote zaa 43.6 hmuin BJP-in vote zaa 5.75 an hmu a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related