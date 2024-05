Paul leh Tyson inhnek tur professional fight ni dawn

Kumin nipuia Jake Paul leh Mike Tyson-te inhnek tur chu official-in professional fight atan pawm a ni.

Youtuber atanga boxer-a inlet ta Paul leh world champion hlui Tyson-te hi July ni 20-ah Texas-ah an inhmachhawn dawn a, an inhnek tur hi exhibition match tura ruahman ni phawt mahse official-a professional fight tura pawmsak an nih tak avangin he inhneka an result hi an record-ah chhiar tel a ni dawn ta a ni. Hetihlai hian an inhnek turah hian inkaihhruaina mumal tak siam a ni a, an inhnek chhung tur pawh minute 2 zelin round 8 an khel ang a, gloves-ah pawh 10oz ni loin, 14oz bun tura tih an ni.

Texas Department of Licensing and Regulation-te chuan professional fight-a an pawm hma hian an pahniha medical history-te uluk takin an zirchiang hmasa a ni.

An inhnek huna kum 58 tling tawh tur Tyson hian kum 2005 khan a professional career a lo titawp tawh a, kum 2020 khan exhibition match a khel leh a, an inhnekhunah hian kum 58 leh chawlhkar 3-a upa a ni dawn a, a vanglaiin kum 1987 khan WBA, WBC leh IBF heavyweight title-te kawlin heavyweight boxer zinga a ruala heng title kawl kim thei hmasa ber a ni a, kum 1990 khan mite beisei loh takin Buster Douglas lakah tlawmin a title-te hi a hloh a, kum 1996 khan rei lote chu WBA leh WBC title-te a lakir leh a, mahse Evander Holyfield lakah a tlawm a, an inhnek tum hnihnaah a beng a sehsak avangin disqualified a ni.

Paul hian professional huangah inhnek tum 10 hmachhawn tawhin tum khat chiah chak loh a la nei a, a hmachhawn tam zawk hi UFC fighter hluite an ni hlawm a, British boxer Tommy Fury lakah February 2023 khan a tlawm a ni.

