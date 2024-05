Kumin thla 3 chhungin TB vei 595 hmuchhuak tawh

Kuminah thla 3 (January – March) chhungin Mizoramah TB vei mi 595 hmuhchhuah tawh an ni.

Nimin khan Conference hall DHS old building-ah National TB Elimination Programme 1st Quarter 2024 Review Meeting neih a ni a, Dr. Febiola Kharkongor, State TB Officer kaihhruaia meeting neiha report-a a landanin kumin 2024 January leh March thla inkar chhungin TB rinhlelh mi 3761 test an ni a, TB vei mi 595 hmuhchhuah tawh niin, nikum tun ang hun chhung (January – March) chhung khan TB vei mi 420 hmuhchhuah an ni thung.

Kumin 1st Quarter chhungin MDR-TB vei mi 38 hmuh chhuah an ni a, TB leh HIV vei kawp mi 57 hmuhchhuah an ni a, TB vanga thi hi 5% niin, TB tihdam zat hi 77% a ni a, TB vei hmuhchhuah zingah hian 6% te chu zunthlum nei an ni a, 33% chu vaihlo kaihhnawih ti niin, 16% chu zu in mi an ni bawk.

He hunah hian TB laka inven dan TB Preventive The-rapy chungchanga hriattur pawimawh sawi a ni a, an khâka hrik hmuh Chuap TB vei chenpuite chu TB an vei leh vei loh endik vek a, TB an vei loh chuan TB vênna hi an lak a ngaih thu te, chuap TB khâka hrik hmuhte chuan an chênpuite TB an kai darh mai a awlsam em avangin an chênpuite hian TB vênna an lâk a pawimawh thu sawiho a ni a, TB vênna hi la duh lo an awm nual thu tarlan a ni a, la tura intihluih theih ni lo mahse hei hian TB kai lo tura a vên avangin chuap TB vei chênpuite chuan an lâk ngei a pawimawh thu tarlan a ni.

January – March, 2024 chhunga District tina TB hmuhchhuah dan:

Aizawl – 433 Champhai – 24 Kolasib – 46 Lawngtlai – 27 Lunglei – 34 Mamit – 5 Siaha – 16 Serchhip – 10

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related