Miss Mizoram hnen-ah scooter hlân

Miss Mizoram 2024, Jennifer Lalrinzuali Ralte hnenah CK Cars Vespa chuan nimin khan Vespa Scooter hlan an ni.

Vespa Scooter hi nimin khan CK Group Chairman K.Biakthianghlima chuan CK Cars, 2 wheeler Division Office Bawngkawn Lunglei road-ah Miss Mizoram 2024 atana thlan Jennifer Lalrinzuali Ralte hnenah a hlan a, K.Biakthianghlima chuan CK Cars chuan Miss Mizoram 2024 bakah Mizoram thalaite hmasawn zelna tur ngaih-tuahpui chu an inhuam reng thu a sawi.

CK Cars hi Fashion Industry lama Mizo thalaite kal zelna tura kawng sialtu pawimawh tak an ni a, an hmalakna kaltlanga eizawnna hmuh phahte pawh an awm nual tawh a, Miss Mizoram 2017, Rody H.Vanlal-hriatpuii leh Miss Mizoram 2018 T.Ramthanmawii-te hnenah Vespa scooter hi an lo pe tawh bawk a ni.

Miss Mizoram 2024, Jennifer Lalrinzuali Ralte hnena scooter hlanna-ah hian ZONET TV Pvt. Ltd. Advertisement manager, T.Laldingliana bakah Miss Mizoram 2024 finalist-te an tel a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related