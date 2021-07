Plastic buhfai a ni lo tih sawi

Nimin khan Serchhip District Consumer Association te leh Food & Drugs Inspector Serchhip te chuan tunhnaia Serchhip a Buhfai thenkhat Plastic Rice ni awm a ngaih theih lei an awm thu report awm chu bawhzuiin Plastic Rice ni a sawi hi zirchianna neih a ni a, a hmel hmang hi Buhfai pangngai aia tlema a dan deuh avangin mi tam tak tan chuan ngaihthat loh theih niin a lang a, hemi anih avang hian Food and Drugs lam te hian uluk taka enfiah-in chi hrang hrang hmangin an test a, mahse heng an test na aṭanga a lan danin Plastic Rice ni awma ngaih theih a ni lo tih an sawi.

Hemi chungchangah hian tunlaiin Serchhip hmun ṭhenkhatah SURAJ Brand hming pu a Buhfai zawrh te hi ngaih ṭha lo an awm tih hriat a ni a, hemi chungchangah hian tuna Serchhipa hetiang Buhfai an hmuh theih chin chu Plastic Rice ani tih confirm na a la awm lo a, Plastic rice nih phung ang tur engmah chhum emaw, rawh emaw pawhin a lang lo a, chuvang chuan Plastic rice ni lovin buhfai hlui leh chhia, a buk tirit tura a siamtu emaw a packtuten an telh ve niin a lang mah zawk tih an sawi a, hemi chungchangah hian ngaihṭhat lohna tur khawp engmah hmuhchhuah a awm lo a ni tih mipuite an hriattir a, zawtfiah duh leh hriat belh duh nei emaw, ngaihtha lova finfiah duh kan awm anih chuan District Consumer hruaitute emaw Food and Drugs hotute hnenah zawhfiah a report theih reng a ni tih an sawi.

Like this: Like Loading...