Thei rah hma chi, chi hrang hrang ṭiak a lo thleng thar leh ta. Hengte hi lei theihin kan kawl e.

Apple HRMN99

Litchi Seedless

Pomegranate (Ruby)

Coconut (Dwarf)

Mango (Blackstone, Alfonso, Bombay)

Thai5Guava (Seedless)

Strawberry Guava

Orange (Nagpur)

Valencia

Thaiplum

Custard Apple

Starfruit

Apple Ber (Borai)

Persimmon

Red Amla

Walnut

Cashewnut

Chikoo

Fig

Pear (William)

Green Grape

Black Grape

Contact:

Tlangi, Kudamkawn, New Serchhip

(Near MRB New Serchhip Branch)

Ph. 9089810389