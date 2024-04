Football thuthang (16.4.2024)

By

@ Bayern Munich, Monaco leh Wolfsburg coach hlui Niko Kovac vhu Jurgen Klopp thlaka Liverpool boss ni tura hming lang zingah a rawn awm ve leh. (Mail)

@ Newcastle chuan Nottingham Forest English attacking midfielder Morgan Gibbs-White, 24, chu kumin nipuia lakluh an tum ber pakhatah an dah. (Mirror)

@ Liverpool chuan English winger Marcus Edward, 25, chu kumin nipuiah hian Sporting Lisbon atanga £30m-in an lalut mai thei. (Football Insider)

@ England forward kum 26 mi, Marcus Rashford chuan Paris St-Germain-in an ngaihven lo tih an sawi chian hnuah Manchester United-a châm chhunzawm zel a tum. (Sun)

@ Chelsea chuan Netherlands midfielder Teun Koopmeriners, 26, chu lei dil tumin an inbuatsaih mek a, Europa League-a Atlanta-in Liverpool an hneh tum khan amah thlithlai turin scout an tir. (Spormediaset)

@ Tottenham chuan Leicester City English defender Kiernan Dewsbury-Hall chu an ûmzui mek a, kum 25 mi hi kumin nipuiah £30m-£40m-in an lalut thei mai thei. (Football Insider)

@ Tottenham hian Italian defender Riccardo Calafiori, 21, pawh kumin nipuia Bologna atanga lakluh dan an ngaihven. (Tuttosport)

@ Bayern Munich chuan tun season tawpa Thomas Tuchel thlaktu atan Zinedine Zidane an dawr a, Zodane hian kum 3 kaltaa Real Madrid a chhuahsan hnuah team enkawl a la nei leh lo a ni. (Marca)

