Mexico-ah Nadal a champion

Rafael Nadal chuan kumin chhungin chak loh a la nei lo tluang zel a, British number one Cameron Norrie laka 6-4, 6-4-a chakin Mexican Open title a la.

Nikum kumtawp lam kha chuan Nadal hi a ke-a hliam a tuar avangin tennis a chawlhsan dawn emaw tih hman a ni a, mahse kuminah erawh tournament pathum a khelh tawhah a la chak vek a, kumin Australian Open-ah leh, hemi hmaa warm-up tournament neihah a lo champion tawh a ni.

Fourth seed kum 35 mi, Nadal tan hei hi title 91 a lakna niin, Mexican khawpuia ṭum 4 a champion-na a ni a, kum 2005 khan kum 18 mi niin he hmunah hian a hmasa ber atan title a lo la tawh a, tunah hian he tournament-a champion thei naupang ber leh upa ber a ni ta a ni.

