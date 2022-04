Health Care bill kan ba hlen dawn lo, kan la rul vek dawn:Dr. ZR Thiamsanga

Health & Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA chuan Mizoram State Health Care Scheme (MSHCS)-a bill bâ-te chu “Kan ba hlen dawn lo, kan rul chho mek a, kan la rul vek dawn,” a ti.

Nimina Mizo Hnam Run Chhung Inkhawmah thu a sawinaah Dr. ZR Thiamsanga chuan he thu hi sawiin, “MSHCS bulṭan nan a tirah sum bawmpui (Corpus Fund) siam a ni a, cheng Vbc. 50 dah nghal a ni. MNF sawrkar hmasa, kum 2008 khan Asian Development Bank (ADB) loan a dil a, kum 2009-ah loan cheng vbc. 117 hmuh a ni a, hetih hunah hian Congress sawrkar a lo piang tawh a ni,” a ti.

“Congress sawrkar khan healthcare pawisa awmsa an rochung a, MNF sawi chhuahsa pawh an kalpui hlei thei lova, kum khat leh thla 4 vel lai an titawp nghe nghe a, kum 10 chhung khan corpus fund atan cheng khat mah an dah lova, healthcare hi sawi ngam tur an ni lo. La sorkar ve lo party-te phei chuan sawi tur an nei lo,” a ti.

“Tun MNF sawrkar ṭan tirh khan State Health Care sum bawmpui (Corpus Fund)-ah cheng vbc. 50 dahin, healthcare kalpui nghal a ni a, kumtin sum bawmpuiah cheng Vbc. 50 hi dah ziah tum a ni. Amaherawhchu, Covid hripui vangin duh angin a kal thei ta lo,” tiin, Dr. ZR Thiamsanga chuan, “MSHCS hi a tirah (hun hmasa lam) inziaklut mi 50,000 – 60,000 vel chauh an ni ṭhin a, tunah erawh mi nuai 1.6 velin enrollment an ti tawh a. Covid buaina leh sum indaih lohna avangin harsatna kan tawk ta a ni,” a ti.

Dr. ZR Thiamsanga chuan, “Kum pangngai ni sela chuan healthcare bill bâ kan nei lo ang. Covid avangin harsatna kan tawk a, bill-tu kan tam tak em avangin ba nei lo thei kan ni lo. Kan ba hlen dawn lo, kan rûl chho mek a, kan la rûl vek dawn,” a ti a, MLA-te pawhin an hlawh atangin healthcare atan thla tin 1% ṭheuh an thawhkhawm thu a sawi a, Healthcare enrollment fee tlingkhawm cheng vbc 8 vel a nih thu leh staff enkawl nan cheng vbc 4 vel sen a ni,” tiin, “Kum khata sum mamawh hi cheng vbc. 200 vel a ni,” a ti bawk.

Like this: Like Loading...