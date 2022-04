MJA-in I&PR Director hlui leh tharte thlahna leh lawmna hun an buatsaih

Nimin khan Mizoram Journalists’ Assciation (MJA) Gen. Hqrs. chuan Information & Public Relations Director pension-a chhuak ta Lallianpuii, MIS, thlahna leh I&PR Director thar C.Lalnunkima, MIS, lawmna hun chu Aizawl Press Club-ah an hmang.

MJA Vice-President Lalremsiama kaihhruai thlahna leh lawmna inkhawmah hian I&PR Director C.Lalnunkima chuan MJA-ten an hun buai tak karah an tan liau liaua hun hmansaka chawimawina ropui tak an pe chu lawmawm a tih thu a sawi a. Kum tam tak liam ta chhungin I&PR leh MJA inkara thawhhona ṭha tak awm ṭhin chu chhawm nung reng a, hun lo kal zel turah pawh MJA-ten sawrkar hmalaknate ṭawiawm leh thlawp zel turin a chah.

I&PR Director pension-a chhuak ta Lallianpuii pawhin thu sawiin, a Director hun chhunga MJA-te nena thawhhona ṭha tak an nei thei chu lawmawm a tih thu sawiin, hun lo kal zel tur atan duhsakna a hlan a ni.

MJA President C.Lal-rambuatsaiha chuan I&PR Department leh MJA-te chu ‘Information chhungkua’ an nih angin Director chhuak ta leh Director thar chu an ngaihhlutzia lantir nan he hun hi buatsaih a nih thu a sawi a, sawrkar hnathawk zingah pawh pension thleng thawk theilote emaw department-a top post thleng lo tam tak an awm laiin I&PR Director-te pahnih chuan an Service-ah pawh a tawp an thleng thei chu an lawmpui takzet a, Mizovin ‘Thangchhuah Nu / Thangchhuah Pa’ an tih ṭhin chu an ni ber a ni a ti.

MJA President hian Director chhuak ta Lallianpuii leh Director thar C.Lalnun-kima te chu ngaihhruina leh lawmpuina thilpek a hlan nghal a ni.

