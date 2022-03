Khawvel pum a ‘Tui ni’ kan hman thin chu ka lo thleng leh ta a kan rilru ah heng te riak reng se.

1) Kan hmuh theih lohva Lei hnuai a Tui inchhekkhawl te hi kan Tui hmuh theih Tuikhur, Tuihna, Lui te siamtu leh chawmtu a ni.

2) Lei hnuai a tui khung luttu chu kan hnim, thing leh mau Ramngaw te hi an ni.

3) Kan ke rahna hnuaia Tui te hi thil inthup, kan ro hlu a ni .

4) Sik leh sa inthlak nasa lutuk hi a chhan ber chu kan ram thing leh mau chereu zel vang a ni a, hei hian Lei hnuai tui te a ti chhe zel a ni.

5) Hmuh theih loh a tui in chhekkhawl ven him a ti tam zel tur chuan mitin kan tan tlan a ngai.

6) Lei hnuai tui te hi kan hmuh theih loh ni mahse ka ngaihthah tur a ni lo, kan thinlungah a pawimawh zia kan hre reng tur a ni.

7) Ruahtui te hi kan Tui hna siamtu an ni a, chak taka mual min liam san mai tur hi i ui bet in, i ti khawtlai ang u.

8) Ram leh hnam hmangaihtu chuan Tui hlutna a hre tur a ni. Tui hi duat in i ngai hlu ang u.

9) Tui hmelma lian ber chu Mihring hi kan ni, mahse mihring hi tui lovin kan dam khawchhuak rei thei si lo, i in enfiahin Tui ah i Piangthar ang u.

10) Tui vanga UNO thukhawm chuan kan Leihnuai tui chhe zel tur veng himin a khungluh belh zel dan hi i ngaihtuah tlang ang u a ti. A tawp ber ah chuan ‘Kan tu leh fa te tan chenna tlak ram nuam, Tui hnianghnar duh khawp, Ramngaw thing leh Mau Boruak thianghlim hnutchhiah turin theihtawp i chhuah zel ang u’.

World Water Day Chibai vek ule.

Issued by : PHED Serchhip WATSAN Division Serchhip

