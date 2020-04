Loneitute harsatna Union Minister hnenah thlen

Nimin tlai khan Minister for Agriculture & Farmers’ Welfare Pu Narendra Singh Tomar leh Minister of State pahnih – Pu Shri Parshottambhai Rupala leh Pu Shri Kailash Choudhary te hovin state hrang hrang Agriculture leh Supply Minister ten video conferencing kaltlangin meeting an nei a. Ram pumah kharkhipna kalpui mekah loneitute harsatna tawh mekte sawilangin state hrang hrang Minister ten an loneitute dinhmun, tharchhuah seng leh hralhchhuahna kawnga harsatna an tawh mek leh thlai chi thlakna atana mamawh hrang hrang an neih te an sawi khawm.

Agriculture Minister Pu C. Lalrinsanga chuan inkharkhipna kalpui tirh lamah loneituten harsatna tawkin an feh thei lova mahse March ni 30 ah DC tin leh DAO hote nena ama hova meeting neih chuan mahni lo a feh tur leh hna thawk tur te chu indang lova, an kal phalsak nise tia an rel thu a sawi a. Inkharkhipna avanga loneitute harsatna tawh leh mamawh an neih te thlenna tur Farmers’ Helpline kalpui mek chu loneituten an tangkaipui hle tih a sawi a. Hetih rualin kharkhipna avangin externally aided projects – IFAD in a fund FOCUS leh FAO in a fund GEF hnuaia hna tanna tur an duan chu an tan thei lo tih a sawi.

Inkharkhipna avangin Cash crops a bik takin sawthing, aieng leh fu loneitu ten an seng mek chu hlawhfaa rawih tur an awm loh avangte leh state danga thawnchhuah kawngah harsatna a awm avangin an seng hrih lo tih a sawi a. Chutiang bawkin oil palm chingtu ten oil palm rah an hralhna hmun ber Godrej Agrovet Private Limited mill chu khar anih avangin a hralhna tur an nei lova, oil palm chingtu te hian cheng nuai 25 atanga nuai 30 vel an hloh tawh nia chhut a nih thu a sawi a. Oil palm tharchhuak te hnenah Minimum Support Price pek dan tur nikum September thlaa an thlen chu Ministry in pawmpui turin Union Minister hi a ngen.

Inkharkhipna avanga loneitute tharchhuah hralhna atan Sorkawr in Vegetable Supply Chain a kalpui dan te a sawi a. Local Level Task Force te nen tanghoin chawhmeh leh thlai te mipui hnenah home delivery ang tein sem thin anih thu te pawh a tarlang a ni.

Minister hi Agriculture leh Horticulture Department hotuten an tawiawm a ni.

