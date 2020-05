Bungraw thiar, hmai tuam leh lirthei intlanchhawk inkaihhruaina thenkhat siamrem

Mizoram sawrkar chuan lockdown thawh lina kalpui mek atana inkaihhruaina a siam tawh zingah bungraw chawkluh leh thiang chungchangah te, hmai tuam chungchangah leh lirthei intlanchhawk chungchangah inkaihhruaina siamrem leh tihdanglam a nei.

Mizoram Sawrkar-in Order No.B. 132021/101/2020-DMR/Pt-III dated 02.05.2020 hmanga inkaihhruaina a siam-a Clause C ‘Bungraw chawkluh leh thiar chungchang’ tih hnuaia nitin mamawh (essential commodities) leh nitin mamawh ni lo (non-essential commodities) lakluh dan tarlannaah, bungraw chawluttute hian mCOVID-19 mobile application-a mPass hmangin declaration an thehlut ngei ngei tur tiin thupek a siam chu driver tam tak, a bikin smart phone nei lo leh Mizo/English chhiar thiam lo tan a harsa deuh nia hriat a nih avang leh entry point-ahte internet connectivity a ṭhat tawk loh avangin harsatna a awm tih sawiin, heng harsatnate sutkian nan he inkaihhruaina danin declaration a phut-te chu mPass hmang kher lova kalphung hmasa-a Declaration Form, lehkha pheka chhut thehluh pawh declaration angah pawm sak tur a ni, a ti.

Hei bakah hian Clause G, Sub-clause (5)-a hmai tuam chungchangah hian “pawn chhuak” tih chu mipui/van-tlang hmun (public place) sawi-na a ni a, mahni inchhung leh hmun fâl-a awmte a huam lo tih a tarlang a, Clause F, Sub-clause (8) a intlanchhawkin a huam loh tur zingah “Sawrkar leh private hospital-a thawkte motor” tih belh an ni bawk.