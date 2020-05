MZU Southern Campus hmun tur chungchang sawiho a ni

Nimin chawhma dar 11:00 khan Dr. Vanlaltanpuia MLA, Chairman Mizoram Youth Commission kaihhruaiin, Mizoram University Southern Campus hmun tur Mausep, Pukpui ram chungchang chu Lunglei Land Revenue & Settlement Office-ah sawiho a ni. Meeting-ah hian C.Laltleipuii Setlement Officer bakah a thawhpui Officer leh Surveyor engemawzat telin, Pukpui VC Member ten an telpui bawk.

MYC Chairman Dr Vanlaltanpuia chuan Mizoram University Southern Campus chu Mizoram mipuite, a bik takin chhim lam District – te tan malsawmna ropui tak a ni tiin Campus leh building tha leh changtlung tak din ngei anih theihnan sawrkarin theihtawp a chhuah zel dawn a ni, a ti a. He hmalakna ah hian mipui, khawtlang hruaitute leh NGO Coordination Committee-te tawiawmna leh finchhuahna a ngen nghal bawk a ni.

Meeting-ah hian Campus hmun tur Survey an lo neih tawh report ngaihthlak niin, sawihona neih zui nghal a ni. Pukpui VC ten Mizoram Chhim lam hmasawnna atana a tul ang ram mamawh zat pek an inhuam thu an sawi nawn leh a. He meeting hian ram humhalh Tlawng Lui Riverine Reserved Forest Area te ngun zawkin Surveyor leh Pukpui VC ten lo enfel sela, ram 500 acres a zau tur ruahmanna lo siam se tih a ni.

MZU Southern Campus tur hi teh fel a nih veleh Higher Education Funding Agency(HEFA), Government of India, Ministry of Human Resources Development, Delhi ah thawn nghal a ni anga, an ni hian sum an rawn pe dawn a ni.