Exit/opinion poll ECI-in lak a khap

Election Commission of India (ECI) chuan By-Election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency of Mizoram atana inthlan result lo inrinlawk siakna lam hawi hrim hrim chhuah a khap a. Inthlan result lo thlir lawkna emaw chhut lawkna lam thil hi chanchinbuaah te, TV news lamah, print media chi hrang hrang kaltlang emaw, electronic media chi hrang hrang kaltlang emaw social media leh thil-dang hmanga puanchhuah emaw, tarlan emaw leh tlangzarh te a khap tlat a ni.

ECI khapna thupek hian March 27, 2021(Inrinni) zing dar 7 leh April 29, 2021 (Ningani) zan 7:30 inkar a huam dawn a. Hemi chhung hian ECI-in sub-Section(l) of Section 126A of the R.P. Act, 1951 hmanga khapna thupek a chhuah hi mi zawng zawng zawm vek turin a hriattir a. He thupek bawhchhia te chu pawisa chawitir emaw kum 2 thlenga rei lungin tan tir emaw heng hremna chi hnih inkawpa hrem theih an ni.

ECI chuan inthlan zawh hun (darkar tawp ber) a ruat atanga chhiar leta darkar 48 chhung chu Election kaihhnawih thila ngaihdan lak-khawmna siam leh tlangzarh pawh a khap tel nghal bawk a ni.