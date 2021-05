Hri kai 33 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-a RAgT hmanga sample 126 leh TrueNAT hmanga sample 26 endik aṭangin Covid-19 hri kai 26 hmuhchhuah an ni a, heng mite hi tunhnaia state pawna inthlannaa duty lo haw, Police Training School, Thenzawla khung hran laite an ni.

Heng mite hi PTS Digital Class Room-ah enkawlna pek nghal an ni a, he thu buatsaih lai hian nimina sample test result hi a la hriat kim theih loh a ni. Heti hian he thu buatsaihlai thleng hian Serchhip District-ah Covid-19 hri kai enkawl lai mi 147 an awm mek a ni. Hetihlai hian nimin khan Mizorama hri kai enkawlna hmun hrang hrang aṭangin 104 chhuahtir an ni a, nizan dar 9:30 thleng khan Mizoram pumah hri kai enkawl lai mi 1307 awm mekin, hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng hi mi 6556 an ni a, enkawl dam tawh hi mi 5232 niin, mi 17-in nunna an chân tawh a, Mizorama Covid-19 sample test tawh zawng zawng hi 3,13,575 an tling tawh a ni. Niminpiah khan Mizoram pumah hi kai mi 198 hmuhchhuah thar an ni a, heng zingah hian Serchhip District aṭangin mi 2 – Kram Infracon Pvt Ltd-a thawk, mipa kum 35 mi, Tripura aṭanga lo kal leh, Chhingchhipah hri kai aṭanga kai chhawng hmeichhia kum 27-te an tel a ni.