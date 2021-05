Covid-19 case pun chak dan enin kan dinhmun a thalo takzet:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan, “Kan state-a Covid-19 case pun chak dan leh kalhmang enin kan dinhmun a ṭha lo ta takzet a ni. Hetiang zêla kan kal chuan intuamhlawm thei lo dinhmunah kan lut thuai ang tih a hlauhawm hle a ni,” a ti.

Health Minister hian nimina Covid-19 chungchang thuchah sawinaah he thu hi sawiin, “Kum kalta chhûng zawng leh kumin March thla thleng khan India rama state zawng zawng zingah positive nei tlem ber leh nunna chân tlêmna ber kan ni a, March thla tawp aṭang khan positive kan pung chak ta hle mai a, March thlaa positive 53 hmuhchhuah a nih laiin April thlaah chuan mi 1655 lai positive kan neih belh a, tun thla May ni 3 chhûng lek hian positive 425 hmuhchhuah tawh niin, nunna chân pawh hemi chhûng hian mi 4 lai kan neih belh a ni, a ti a, India hmar-chhak State zingah pawh kan dinhmun a ṭha lo sâwt ta hle mai a, Assam tih lohah chuan case pun chakna ber kan ni ta hial a ni,” a ti.

Health Minister chuan Covid-19 hripui laka kan dinhmunin a ziaawm zawnga hma a sawn theih loh avangin kar hnih zet kan inkhuah-khirh hnuah, tunah hian a hma aia khauh lehzualin kar khat dang kan kal leh dawn a, kil tin aṭanga teh hnu a kan zawh tawk leh ṭhatpui tlan theih tura min hrût rual thei tur ang bera kan hotute ruahman a ni tih hriain, ṭha taka kan zawm hi kan himna tur a ni tih i hria ang u, a ti a.

“Kan dinhmun hi a khirh/critical tawh a ni tih kan hriat ka duh, khawvel ram ropuite leh India ram state hausa zawk te an talbuaina a ni tih kan hre vek a, kan health infrastructure in a zo lovang tih a hlauhawm takzet tawh,” a ti a, “Zêp rual lohvin Community Transmission hian kan zingah bu a khuar thûk tawh hle a ni tih kan hriat tlân a ngai. Aizawl khawpui leh district headquarters ni lo, thingtlang kikhawr zawk nia kan ngaih ah te pawh kaina chin hriat loh Covid-19 positive kan hmuchhuak ta nawlh nawlh mai. Khawilai mah hi a him bik e tia han sawi ngam tur a awm ta lo,” a ti bawk.

Health Minister chuan Covid-19 dona hmanraw hrang hrang leh damdawite a vâng ṭan hle tawh a, hri kaite enkawlna atana dam-dawi hman lar ber Remdisivir pawh a hma anga duh duha lei tur a awm tawh lova, a black a lei tur takngial pawh a vang tawh hle tih sawiin, Vaccine leh Covid-19 test kit chi hrang hrangte pawh a hma aiin lei tur hmuh a harsa tawh a, India ramin a mamawh ang zât hi a siamchhuaktuten theihtawp an chhuah chung pawhin an supply hneh tawh lo a ni a ti.

“Covid-19 virus pudarhtu chu mihringte kan nih tlat avangin kai lo tura hma la thei chu keimahni theuh kan nih rualin, a thehdarh kawngah pawh mawh nasa takin kan phur ṭheuh a ni tih hria ila, sawrkarin kan zawm tur leh tih tur a duan te hi midang tan a ni bik lova, nangmah leh keima tan pawh a ni ve tih hriain thuawih tak leh fimkhur takin i zawm ang u,” a ti a, “Sawrkarin lockdown a puan kher ngai lo hian mahni chhungkua kha in-lockdown ngam ila, kan him dam a pawimawh hmasa ber e, he hun harsa hi damtlang takin paltlang ila, Pathianin kan hmalam hun chu min ngaihtuahsak em em ang,” a ti bawk.