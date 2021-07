Chak zawka kawng lai turin MZP-in sawrkar an duh

Inrinni khan MZP hruaitute chuan Chuhvel rama Mizoram leh Assam nena inrina leh in epna hmun a tlawh a, nimina thuchhuah an siamah MZP chuan Chuhvel rama Mizo Police-te inkulhna hmun hi Bairabi to Chuhvel Kawngpui pangngai aṭangin km. 3 dawna hlaa awm a ni a, kawng a chhe rih hle, Hnang luiah lei dawh a nih zet loh chuan motor pangngai tan lui kan theih a ni lo a, ramri venghimtute tan chet vel a harsat phah hle dawn a ni, an ti a, Mizo Police inkhuarna hmunah hian tui a harsa hle, Tui a harsat vangin km 1 chuang dawna hlaah eirawngbawl a ngaih phah a, IR Camp-ah êng awm lo chu buaipui tham tak a tling tih an sawi bawk a, Mizoram lam atanga kawng laih a chak tawk loh laiin Assam lam erawh chuan kawng an lai chak viau niin a hriat a. Mizo Police te inkhuarna atang hian an kawng lai thawm hriat phak a ni hial tawh a ni an ti a, Mizoram sawrkar chu chak zawka kawng lai tura an duh thu an sawi.

