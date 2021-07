Serchhip Sport Complex peihfel thuai a nih theihna tura hma lakpui turin ngên

Serchhip Sport Complex chu hman theiha peihfel thuai a nih theih nana chak zawka hmalakpui turin Serchhip District Sports Committee hruaitute chuan nimin khan DUDO, Serchhip an ngên.

Nimin khan Serchhip District Sports Committee chuan Er. Albert Vanlallian-tluanga, DUDO, Serchhip chu a pisaah lenchilhin, Serchhip Sport Complex chungchang hi an sawipui a, District Sport Committe hruaitute chuan Sport Complex chu a rang thei ang bera peihfel a, hawn theih an duh tawh thu sawiin, hnathawh hmabak la awmah chak taka hmalak chhunzawm zel a nih theih nana hmalakpui turin DUDO hi an ngen a ni.

Er. Albert Vanlallian-tluanga chuan District Sport Committee thu thlen chu a pawmpui thu sawiin, a rang thei ang bera peihfela hman thuai a nih theihna turin theihtawp a lo chhuah tur thu a sawi a ni.

Serchhip Hmar Venga Sport Complex hi zawhfel thawkhat ni tawhin Track line siam chu a nih tur ang a nih loh avangin tunah hian zauh leh tura hmalak mek a ni a, hetihlai hian a hmunhma dangte chu tlabal a awm nual hman tawh a, Serchhip District Sports Committee chuan heng a hmunhma ṭhenkhat tlabal tawhte pawh hi hawn a nih hmaa siamṭhat hmasak nise an duh thu an sawi bawk.

