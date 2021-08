Football thuthang (6.8.2021)

@ Inter Milan chuan Chelsea-in £85m bakah Spanish defender Marcos Alonso, 30, hmanga Belgium striker kum 28 mi, Romelu Lukaku lei an dilna an hnawlsak hnuah Inter chuan Chelsea hi £110m nen Lukaku lei tuma an kir leh an beisei a ni. (Mail)

@ Jack Grealish chuan Manchester City a pan hun tur chu Bernardo Silva chhuah hunah a innghat dawn a, Barcelona leh Atletico Madrid-te chuan Portugal international midfielder kum 26 mi lak dan hi an zawng a ni. (Mundo Deportivo)

@ Aston Villa chuan Grealish hian £100m-a Etihad Stadium a pan a nih chuan Norwich English midfielder Todd Cantwell, 23, chu lakluh an beisei dawn. (Sky Sports)

@ Atlanta chuan tun kar tawp hian Chelsea chu England strier Tammy Abraham, 23, chungchangah an dawr dawn. (Gianluca di Marzo)

@ Paul Pogba chuan Manchester United tan season bul a ṭan dawn a, mahse transfer deadline hma-in a hma lam hun turah thutlukna a la siam dawn chauh a, PSG hian France midfielder kum 28 mi hi an la ngaihven reng a ni. (Telegraph)

@ Tottenham chuan kumin nipuiah attacking midfielder lakluh an duh a, PSV Eindhoven England Under-21 international Noni Madueke, 21, leh Sampdoria Denmark winger Mikkel Damsgaard, 21, te chu an lakluh duh zingah an tel. (Standard)

@ Tottenham hian an striker Harry Kane, 28, an hralh a nih chuan Barcelona Brazilian forward Philippe Coutinho, 28, pawh an lakluh tum zingah a tel dawn. (Mundo Deportivo)

@ Chelsea chuan Sevilla defender Jules Kounde lakluh an tumna chu a tawp rih a, a chhan chu kum 22 mi, Kounde tana hmun ruak siam an tumna, Kurt Zouma, 26, West Ham lama kaltir an beiseina chu a hlawhtlin tak loh vang a ni. (Guardian)

@ Germany midfielder Joshua Kimmich, 26, chuan Bayern Munich tan kum 5 daih contract thar a ziak. (Bild)

