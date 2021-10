Candidate Expenditure-ah Dah Sak Vek

Tuirial Constituency bial bye-election campaign-ah model code of conduct bawhchhia political party te chu an sum sem leh ruaiṭhehnan an hman te chu inthlan senso-ah telh sak vek an ni dawn tih District Election Officer Dr H Lalthlangliana’n a sawi.



Inrinni khan DEO ho hian sector magistrate te leh hruaituten bye election neih turah MCC bawhchhiatna thleng leh hmalak zel dan tur an thlir ho a, MPF-ten Congress, MNF leh ZPM ten MCC an bawhchhia tia complain an thehluhah heng party te hi insawifiah turin koh an nih tawh thu a sawi. “MNF leh ZPM ten an thiltih an pawm laiin Congress chuan an pha a, mahse evidence lamah a chiang viau,” a ti. Hei vang hian DEO chuan dan anga thutlukna siamin party-ten ruaiṭheh nan leh sum an sem te chu inthlan senso-ah telh sak vek an ni dawn a, MCC bawhchhe zui tawh lo turin an hriattir tih a sawi.



DEO chuan October 27, tlai dar 6 hnu lamah chuan Tuirial bial mi ni lo te chu campaign-a an awm phalsak an nih tawh dawn lova, bial pawn lam mite la awmte chuan Tuirial bial hi an chhuahsan vek a ngai tawh dawn tih a sawi bawk. He hunah hian MCC nodal officer te leh flying squad nodal officer ten an hmalakna an tarlan danin banner lian 5, poster 12 leh party flag 89 an pawhthla tawh a ni.

–Kolasib Aw