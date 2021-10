District Elder Helpline Authority thukhawm

Nimin khan Serchhip District Elder Helpline Authority chu District Magistrate Kumar Abhishek, IAS hovin a pisaah an ṭhu-khawm a, khua leh tui kum upa zawkte tana Helpline kalpui meka District hmalak-na tur awm theite leh Service Office (Line Department)-ten lo inbuatsaihna an mamawh awm thei ang chite an sawiho.

Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India chuan kum upa zawk (Senior Citizen) a mamawhtu apiangte tana Elder Line a duang a, a number chu 14567 a ni a, Mizoramah pawh kalpui tawh niin, Serchhip District pawhin Field Response Office a nei a, a mamawhtu apiangte tan biakpawh theihin a awm tawh a ni.

He helpline-in a tum ber chu India khua leh tui dik tak kum 60 chung lamten hrisel taka an nun hlim leh zalen taka an hman theih nan a ni a, sawrkar, NGO leh mithiamte kaltlanga an harsatna chiang taka hriapui leh ṭanpui an ngaihna zawn apianga ṭanpui a tum a ni. Sawrkar scheme hrang hrang an hriat duh te, sawrkar hmalaknaa zawhna an neihte, lungawilohna an neih te a thlenna tur hmun dap sakte chu a ngai pawimawh hle a ni. Tin, an hriselna atana an hriattur thil te, tar chawmna thilte, nitin nuna an mamawh hrilhhriatte, dan leh a kaihhnawih thilahte, an mimal buaina dang chinfel sak kawngah te, sum leh pai leh an pension thila hriat duh an neih te, tihduhdahna tuarte chhawmdawl te, enkawltu neilote awm zel dan tur dappuite, an taksa mamawh dappui leh rilru lama harsatna an neih leh tanpui an ngaihna kawng tinrenga lo tanpui daan dappui kha he helpline hian a bawhzui pui ṭhin dawn a ni.

Kum upaten Helpline kaltlanga an mamawh an thlente district lama a ṭul anga lo bawhzui nghal zel tur Services Office-te nimin khan an ṭhukhawm a, chungte chu – District Social Welfare Office te, Police Department te, Health Department te, District & Sub-divisional Magistrate te, leh District Legal Service Authority te an ni.