Hri kai hmuh thar 62; Thihpui pakhat awm

Ni 2 chhungin Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 62 hmuh belh an ni a, Inrinni khan hri kai mi 34 hmuh belh niin, nimin khan hri kai mi 28 hmuh belh an ni leh a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 2491 an tling tawh a, heng zinga mi 1963-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuah-san tawh a ni. Hetihlai hian Inrinni zan khan Serchhip DCHC-a enkawl lai, HC Laltluanga (75), Serchhip Bilzel Veng chu a boral a, amah hi natna dang nei tel niin, Septem-ber ni 14, 2021 khan hri a kai tih hmuhchhuah a ni a, September 20, 2021 khan DCHC-ah hian dahluh a ni a, hei nen hian Serchhip district-a hri kai hmuh-chhuah boral chu mi 5 an ni ta a, tunah hian enkawl lai mi 522 an awm mek a ni.