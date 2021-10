Opposition Candidate inthlan tlin chuan Serchhip angin in reh vang vang ang:Zoramthanga

October ni 2, 2021(Inrinni) khan Tuirial Constituency MLA Bye Election lo awm turah ‘Campaign kick-off’ hun chu Tuirial West Block MNF huaihawtin Kawnpui VC-3 Complex-ah neih a ni a, he hunah hian Chief Minister, MNF president ni bawk Zoramthanga chuan Tuirial bial mipuite chu Serchhip bial anga “Opposition candidte in thlan tlin chuan Serchhip angin in reh vang vang ang a, ‘Kan tihfuh loh pawl tak a ni’ in ti ngei ngei ang,” a ti.

Campaign kick-off-a thu a sawianaah Zoramthanga chuan Covid-19 hri lengin khawvel pumah harsatna a thlen nasa hle tih sawiin, kum 2020-2021 sawrkar kum kal mekah pawh sawrkar laipui aṭanga Mizoram sum hmuh tura ngaih, budget-a dah thlap, cheng vaibelchhe 3000 chu hmuh a ni lo tih a sawi a, hetihlai hian vawk hri (ASF) vangin vawk sing tel a thi a, ramri-ah buaina a awm a, Myanmar aṭanga refugee an lo chhuk a, ram kangin min tibuai bawk a, a buai thei awm zawng zawng hi a insikhawm emaw tihtur a ni a, chuti chung chuan Pathian ṭanpuina-in sawrkar hnathawk hlawh an la pe thei reng a, buhfaiah leh gas-ah harsatna a awm lova, fura chhe tura ngaih ṭhin kawngpui lah chu a ziawm hle a ni a ti a, India ram leh khawvelah Covid-19 hrilengin ziaawm lam a pan a, Mizoramah la sang deuh rih mahse ziaawm lam a pan a rin thu sawiin, sawrkar kum tharah chuan SEDP pawh an tlin ang chin chinin a kal theih tawh a rin thu a sawi.

Zoramthanga chuan MNF chuan MLA 27, Assembly House-a MLA hmun thuma ṭhena hmuh hnih neiin sawrkar an kalpui mek a, inthlan lehah pawh sawrkarna an siam zui leh ngei a rin thu a sawi a, tuna an sawrkar hnuah bye-election ṭum hnih an hmachhawn tawh tih sawiin, Lalduhoma kalsan Aizawl West-I-ah sawrkarna chelhtu MNF candidate Zothantluanga chu hneh taka thlantlin a ni a, bial mipuiten tifuh an inti a, an hlim a, project hrang hrang pawh an chhawp chho mek zel tih a sawi a, bye-election pahnihna, Serchhipah chuan Lalduhoma hneh taka thlan tlin a ni ve thung tih sawiin, MNF an tlak takah chuan khawtlang hruaituten inthlan hma leh inthlan campaign laia hmasawnna ûmzui tura an sawite chu an sawi chhunzawm ta lo tih sawiin, “Kam khat pawh hian inthlahrunna tur ṭawngkam kan sawi chuang lo, amaherawhchu thehmeh ang mai hian a reh vang vang mai a, kan party hotute chiah an rawn kal a, tifuh inti tak maw?” a ti a, “Rawn sawi se theihtawpa ngaihtuah pawh kan duh ang, mahse sawi kha an inthlahrung tawh a, rawn sawi an awm tawh lo reng reng, a pawi pawh kan ti,” tiin a sawi.

Zoramthanga chuan Tuirial bial mipuite chu kum 2 chuang sawrkarna la chelh tur ruling MLA candidate chu thlang tling se tifuh an intih tur thu sawiin, “Opposition candidate in thlan tlin chuan Serchhip angin in reh vang vang ang a, ‘Kan tihfuh loh pawl tak a ni’ in ti ngei ngei ang a ti a, “Hmanniah Serchhipah Paragliding hmun ka han hawng a, nidang chu nise ridup dup tur, khawtlangin, college-in, school-in, CM kal chu ‘Ka pu hei kan mamawh in theih ang chin chin min ngaihtuah-pui rawh u’ an ti ang, chutiang ang tih chu a awm lo, a reh ṭhiap mai a ni, ‘Kan thil tihah chuan kan tihfuh loh pawl tak a ni’ an tih ka ring,” a ti bawk.