Agarbati stick siamna Sairanga Bamboo Processing Factory hawng

Bamboo Development Agency-in Sairanga Bamboo Processing Factory/Bamboo Technology Park a din chu nimin khan Commerce & Industry Minister Dr. R.Lalthangliana’n a hawng.

Minister chuan Mizoram sum leh pai a ṭhan zel nan mau a pawimawh hle a ti a, Mizoramin ṭangkaia hman theih tualṭo a neih ṭhat ber a ni a, a thil hawn chu thil ropui tak ni lo mahse thil hlu leh ṭangkai tak a ni, a ti a, kum hnih dawn lai Covid-in tihbuai hnuah sawrkar chu a che ve thei ṭan dawn ta, a ti bawk.

Minister-in a hawn tak Bamboo Processing Factory hi National Bamboo Mission atanga sum hmuh, cheng nuai 125 hmanga din a ni a, Round Agarbatti Stick Unit 5 bakah, bamboo charcoal & vinegar leh bamboo seasoning chamber-te dah a ni. Heng Unit-te hian thla khatah round agarbatti stick Ton 25 (Truck trip 2) a siam chhuak thei dawn a. Agarbatti stick siamchhuah zawng zawng hi India rama Agarbatti siam chhuaktu Company lian ber, N.Ranga Rao & Sons-ten an lei vek zel dawn a ni. Bamboo Processing Factory hi hnawmhnawk chuangbang engmah awm lo tura duan a ni a, Agarbatti Stick siam nana hmantlak loh mau bung leh nawi te chu bamboo charcoal leh bamboo vinegar siam nan hman a ni ang.

He hunah hian Dr. K. Pachhunga, MLA, Vice Chairman, Bamboo Development Board, bialtu MLA Pu Zothantluanga bakah Dr.Elizabeth Saipari, Mission Director, National Bamboo Mission-te pawhin mau hman tangkaina hrang hrang an sawi a ni.