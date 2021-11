Agriculture Minister hovin Agri. Officer-te thukhawm

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga hovin a Office Chamber-ah Mizoram pum huapa Agriculture Department hnuaia hmasawnna hmalakna kalpui mekte thlirhoin, hmachhawp hrang hrangte an sawiho bawk.

Agriculture Minister chuan Climate change effect lo awm tur do let tura Department ang pawh lo inpuahchah a ṭul thu a sawiin, District tinten District Agriculture Contingency Plan mumal tak an siam ṭheuh a ṭul thu a sawi a, Agriculture Department hnuaia Scheme hrang hrangte mumal zawka Convergence kalpui a nih theih nan District Level Co-ordination Committee din a nih tawh thu leh District thlan bikah Line Department dangte nen ṭha zawka thawhhona a awm theihna tura District Level Coordination Committee (Agriculture & I&WR) siam a nih thu sawiin, mumal zawka District Agriculture Plan siam thuai a tul thu a tarlang bawk.

He hunah hian District Agriculture Officers ten hmasawnna hrang hrang an kalpui te report kimchang an pe a. Kumin (2021) hi kum dang ai a fur ruahtui mumal loh avanga loneitu ṭhenkhatten a hun taka thlai an chin theih loh avanga buaina an tawh chungchangte leh buhseng laia ruahtui tam lutuk avanga loneitu ṭhenkhat, a bikin Buh chingtuten buaina an tawh chungchang pawh sawiho a ni a, WRC bikah Buh chin zawha thlai dang chin dan tur (Cropping system) chungchang, kumkhat chhunga thlai vawi thum (3) tal thar thei tura hma lak dan te leh Data collection chungchangah mumal zawk a ruahmanna kalpui dan tur te sawiho a ni bawk.