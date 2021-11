International Tourism Mart vawi 9-na chhim

Ni 3 awh International Tourism Mart vawi 9 na Kohima, Nagaland a neih mek chu Inrinni zan khan hawn a ni a, Tourism Minister Robert Romawia Royte hovin Tourism Department officer ten he hun hi an chhim a ni

lnternational Tourism Mart 2021 hawnna hi Chief Minister’s Complex ah hman niin, Neiphiu Rio, Nagaland Chief Minister leh Ajay Bhatt, Union Minister for Tourism & Defence-ten an hmanpui a, hmarchhak states-a Tourism Department te chu tel kim vekin, India ram chhunga Tourism stakeholders hrang hrangte an tel a, Vietnam, Brunei, Myanmar, Malaysia leh Thailand aṭangin Ambassador leh High Commissioner te an tel bawk a ni.