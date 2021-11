Nimin chawhnua Serchhip Kawnpui N VC Hall-a Serchhip Town Joint VC, NGO Co-ordination Committee leh Serchhip District Mistiri Association-te joint meeting chuan ni 1.1.2022 aṭanga hman turin hlawhfa rate an bituk a, hlawhfa rate an bituk ang chuan – Cement Mistiri chu ni khatah ₹800/- aia sang lo, Thing Mistiri chu ni khatah ₹900/- aia sang lo ni turin an bituk a, hlawhfa mipa chu ni khatah ₹450/- aia sang lo leh hmeichhia ₹400/- aia sang lo turin an bituk a ni.