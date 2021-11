Raltlan ṭanpuina kawnga hmalakna thuthar lakhawmtute hrilh

Lunglei Steering Committee For Myanmar, hruaitute chuan Myanmar aṭanga raltlan lo lute tanpui kawnga an hmalakna hrang hrangte nimin khan Lungleia thuthar lakhawmtute an hrilh.



Steering Committee For Myanmar puipa te chuan Myanmar rambuai avanga Myanmar rama awm Zohnahthlak tam takin Mizoram an rawn pan avanga ṭanpuitu pawl kumin March ni 29 khan an din thu leh he Committee-ah hian Lungleia Pawl hrang hrang 12 aiawh an tel thu an sawi a. SCM Lungleite hian tunah hian Lunglei District bikah raltlan mi 346 an awm mek nia an hriat thu sawiin, hmun ṭhenkhatah raltlante awmna tur Camp sa tura an inruahmana mek thu leh hmun ṭhenkhata Khawtlangin raltlante awmna tur In an sak sak te pawh theih ang anga ṭanpui an tum thu an sawi. Myanmar aṭanga Mizorama raltlante buaipui chungchangah hian SCM Lunglei hruaitute chuan Chief Minister bakah Lunglei District Sawrkar hotute pawh an titipui tawh thu leh engmah Sawrkar lam aṭanga chuan hmalakna sawi tur a la awm lem lo tih an sawi a ni.



Raltlante ṭanpuina tura Charity Mobile Concert an neih bakah mimal leh pawl ṭhenkhatten sum leh thawmhnaw bungbel te raltlante ṭanpui nan SCM kaltlanga an pek avanga an lawmthu sawiin, tun dinhmuna raltlante ṭanpui nana sumfai an sen tawh zawng zawng chu ₹3,05180/- a ni an ti.