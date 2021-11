Revd Chuauṭhuama chu Serampore College Convocation, December ni 4, 2021-a neih turah Doctor of Divinity (Honoris Causa) degree pek a ni dawn. Revd Chuauṭhuama hi Kohhran leh khawtlang tana rawngbawltu ṭangkai, lehkha thiam thei leh taima, thuziaktu ropui, Pathian thu dik hriatna leh nunpui tura mite kaihruaitu ṭha leh huaisen a nihna te hriatpuina leh chawi-mawina atan DD degree hi hlan a ni dawn a ni.