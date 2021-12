Cheng nuai 45.92 senga chei that Aizawl Civil Hospital Emergency Ward Health Minister-in a hawng

Nimin khan Health Minister Dr R Lalthangliana chuan ₹45,92,274/- senga Aizawl Civil Hospital Emergency (Casualty) Ward tihchangtlun leh cheithat chu a hawng.

Dr R.Lalthangliana chuan Aizawl Civil Hospital chu kawng hrang hrangin hma a sawn tih a sawi a, Trauma Center building thar hlak sak ṭan mek a nih thu sawiin, a puitlin hunah chuan he building-ah hian department dang tawt taka awm mekte pawhin an chhawr ṭangkai thei dawn a, a nghahhlelhawm tawh hle a ni, a ti a, kal leh zunkawng ṭhalote enkawlna tur Super Specialist doctor-in a ṭhutchilh Nephrology Department hawn a ni tawh a, ICU pawh kum tam tak khum 5 chauh kan neih hnuah tun hnaiah khum 10 dah belh a ni a, MRI pawh dah thuai tura hmalak mek a ni, Minister chuan a ti.

Dr R.Lalthangliana chuan Sawrkar Hospital hi miin an en rawn, Aizawl Civil Hospital phei chu hmun dang atang pawha damlo refer nana hman ṭhin, kan damdawi in neih ṭhat ber a nih avangin mi mit a fu a, ho teah sawisel hlawh leh ho teah fak hlawh a awl em em a ni, a ti a. Mihring dam chhung reilotea pawimawh ber midangte tana rawngbawl hna thawk tu doctor, nurse leh medical mi te chu indaih lo, buai leh hah taka an thawh mek laiin an tawngkam tha ringawt pawh damlote tan damna a tling tih hre thar leh turin a fuih a ni.

Health & Family Welfare Board Vice Chairman Dr ZR Thiamsanga, MLA chuan Mizoram thingtlang kilkhawr zawkah te damlo ten enkawlna tha zawk an dawn theih nan Rural Health Service tihchangtlun zel tul a tih thu a sawi a. Doctor, nurse leh health worker indaihlohna a nasa em em a, chuti chunga mipui tana hah taka thawktu medical mite a fak a ni. Aizawl Civil Hospital Emergency ward tha taka chei thar a ni chu lawmawm tiin COVID-19 hripui leng mek karah mipui mamawh Health Department in hma chak taka a sawn chho zel chu lawmawm a tih thu MLA chuan a sawi a ni.

Aizawl Civil Hospital Emergency Ward cheiṭhat nan hian ₹45,92,274 sen a ni a. Civil Hospital Casualty a la awm ngai lo Heart rate, blood pressure, ECG, SPO2 en theihna Patient Monitor thar pasarih (7) dah thar a ni a. Khum thar engemawzat dah belh niin a chhung pawh cheithar a ni. Casualty bul, Hospital Gate chhungah Public Toilet thar tha tak, Baptist Church of Mizoram (BCM), Zotlang Pastor Bial, Aizawl te sum thawh cheng nuai 4.2 hmanga sak a ni bawk.