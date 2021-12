Mizoram State Boxing Championship Serchhipah khelh tan a ni ta

Mizoram State Boxing Championship vawi 42-na chu Serchhip Boxing Hall-ah khelh ṭan a ni ta a, nimin khan Forest Minister TJ Lalnuntluanga chuan a hawng a ni.

Hawnna inkhawmah Minister chuan thusawiin, Zofate hian Pathian zarah hma kan sawn nasa tawh hle a, chutihrual chuan mi tam tak thinlungah hnamdangte tluk tawk lova inhriatna, en sânna te, inngaihhniamna leh ṭul lova hnam dangte zaha mahni hnam zahpuina thinlung nei kan la tamin ka hria, a ti a, intihsiaknaa tel Boxer rualte chu hnam dangte chung en bik lova, Sportsman thinlung pu chunga khawvel hnam dangte laka chhungnunna thinlung pu turin leh, Zoram mipuite tana hmahruaitu ni turin a chah a, Mizoramin Boxing-ah hma a sawn zel theih nan hruaitu inpe tak tak a nei ṭhin chu lawmthu a sawi a, Boxing tuimite tana intihsiakna felfai tak an buatsaih leh thei chu lawmawm a tih thu a hrilh a ni.

Khualzahawm TC Pachhunga, Vice Chairman, Sports & Youth Services Board pawhin thusawiin, vawi tam tak Mizoram hming tiṭha tawhtu Boxing Association-te hmalakna te sawrkarin theihtawp a chhuahpui zel dawn tih a sawi a, Sports hmasawn-naah Mizoram kan ṭhat avangin sawrkar laipuiin Centre of Excellence 5 a thlan pawhin Mizoram kan tel a, Boxing chu Discipline pakhat a ni nghe nghe a ni, a ti a, mahni rihzawng tlukpui inelna a nih avangin khawvela hmingthan theihna remchang kan neihna infiamna a ni a, hma a sawn zel theih nan kan bei zel dawn a ni, a ti.

He hunah hian Kumar Abhishek, IAS, Serchhip bawrhsap leh Organising Chairman ni bawk pawhin thusawiin, khuallian leh khualzahawmte leh 42nd Mizoram State Boxing Championship, 2021 a hlawhtlin theih nana thawktute zawng zawng chungah lawmthu a sawi a, Boxing-ah Mizoramin theihna sang tak a nei tih hre reng chunga ṭhalaite an inbuatsaih deuh deuh a ṭul hle nia a hriat thu a tarlang bawk.

Mizoram State Boxing Championship-ah hian District 9 aṭangin Boxer 145 an fuan khawm a, Category 42-ah inelna neih tur niin, inhnek (bout) 160 awm tura duan a ni a, Team Champion leh Best Boxer te thlan an ni ang.

A hawnna inkhawm hi Serchhip District Boxing Association President, Kapliana Pachuau-in a kaihruai a, Mizoram Boxing Association aiawhin an Sr. Vice President F. Lalnienga’n thusawina hun a hmang bawk a ni.