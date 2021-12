Cheng vbc. 21 sengin Serchhip District Hospital building thar sak tumin ruahmanna siam

Cheng vaibelchhe 21 sengin Serchhip District Hospital building thar tur chu a hmun ngaia sak tumin ruahmanna siam a ni.

Serchhip Ṭhalai Pawlin an hruaitu pakhat hminga Serchhip District Hospital building thar sak tumna awm chungchang RTI hmanga an zawhna Health Department-in an chhanna aṭanga a landanin, District Hospital thar tur hi khum 100 awm theihna tura ruahman niin, a len zawng tura ruahman hi 3763.00 Sq.m a ni a, he building thar sakna tur atan hian Detailed Project Report pawh siam tawh niin, Rural Electrification Corporation (REC) ah, Corporate Social Responsibility (CSR) aṭanga sum hmuh turin DPR hi thehluh a ni tawh a, District Hospital sakna senso atan hian Civil Work-ah Rs. vbc. 18.47 ruahman niin, hospital bungraw lei nan Rs. Vbc. 2.53, a vaiin cheng vbc 21 senna turin ruahman a ni.

District Hospital building tharah hian ward hrang hrang – Male Medical Ward, Male Surgical Ward, Geriatrics Ward, Female Medical Ward, Female Surgical Ward, Gynaecology Ward, Maternity Ward, Ante-Natal Ward, New Born Ward, NICU, Paediatric Ward, Opthalmology Ward, Ortho Ward, Isolation Ward, Private Cabin, Infectious Disease Ward-te awm tura ruahman a ni.

He RTI chhanna chungchangah hian nizan (28.12.2021) khan SṬP Executive Meeting chu Zothlifim Daily Newspaper Office, New Serchhipah ṭhukhawmin District Hospital building thar sak tura ruahmanna awm mek chungchanga RTI hmanga an zawhna chhanna chungchang hi an ngaihtuah a, hemi hnu hian thuchhuah an siam nghal a ni.

SṬP chuan thuchhuah an siamah chuan hun rei tak chhung Serchhip District Hospital sak ṭhat loha awm tawh chu mipui nawlpui hriat lem lohin sawrkarin nasa taka hma lo lain, thil thui tak a lo kalpui tawh avangin sawrkar chungah an lawm hle tih an sawi a.



Chutih laiin, Serchhip mipuite aiawhin Serchhip NGO Coordination Committee-in Serchhip Town chhung VC zawng zawng aiawh leh Joint VC aiawhte ko khawma District Hospital sak ṭhatna hmun tur atana lungrual taka an lo thlan tawhna hmun, Chhiahtlang ram chhunga Bukpui, P&E Deptt. ram leh ITI hmun tura buatsaih mek inkar vantlang ram âwlah District Hospital thar sak a ni dawn lo tih RTI chhânnaa lang chungchangah, nakin hun lo awm zel tur leh Serchhip khawpui ṭhang zel tur thlirin Serchhip Ṭhalai Pawl chuan Serchhip NGO Coordination Committee leh Town VC-ten thutlukna an lo siam tawh chu an zah thu leh an thlawp thu an tarlang a.



District Hospital sak ṭhatna hmun tura sawrkar ruahman leh, NGO Coordination Committee leh Town VC-ten damdawi in hmun tur atana an thlan inang ta lo chungchangah District Hospital sak ṭhatna hmun tur hi tihchian thuai a, hma lak thuai nise tih chu Serchhip Ṭhalai Pawl duhdan a nih thu an tarlang bawk.

Serchhip District Hospital building thar sakna tur hmun chungchangah hian hunrei tak aṭangin buaina a awm tawh a, kum 2011 March thla khan khatihlaia Chief Minister leh Bialtu MLA ni bawk Lal Thanhawla chuan Tarpitlang Lawibual rama hospital building thar sakna tur lungphum hi a lo phûm tawh a, amaherawhchu a hmun chungchangah buaina a awm leh tak avangin helai hmunah hian hospital building thar chu sak theih a ni ta lo a, hemi hnu hian hospital building thar sakna hmun tur hi hmun hrang hrang dap kual leh a ni a, a hmun ngaia sak leh mai duh pawh mi engemawzat an awm a, hetihlai hian khawpui ṭhang zel leh mihring pung zel tur thlirin tuna mi aia hmunhma ṭha zawk leh zau zawka hospital building thar sak duh an awm bawk a, Serchhip Town NGO Coordination Committee chuan nikum, 2020 September thla khan Serchhip town chhunga VC hrang hrang aiawhte ko khawmin, he joint meeting hian Chhiahtlang ram, Bukpui P&E deptt leh ITI tura buatsaih inkara vantlang ram âwl chu District Hospital building thar sakna atan hian lungrual takin an pawm a, he an thutlukna hi NGO Coordination Committee chuan sawrkarah an thlen tih an sawi a, hetihlai hian kumin (2021) December ni 9-a Health Deptt. Secretary Serchhipa rawn kal chuan District hospital building thar sakna hmun tura NGO Coordination Committee leh Town VC aiawhten thutlukna an siamna lehkha chu an office file-ah a hmuh loh thu sawiin, whatsapp-ah an meeting minute thlalak chiah a hmuh thu a sawi chhuak a, hemi chungchangah hian NGO Coordination Committee chuan lehkha dang a thara siam leh an tum niin hriat a ni a, amaherawhchu tun dinhmunah chuan sawrkarah an la thehlut leh rihlo niin hriat a ni.