Lung lâk khapna thupek tichhuak

Kumar Abhishek, District Magistrate chuan Serchhip Bypass road (Package-1) Chainage KM 4+200 to KM 4+260 (New Serchhip South VC area) chhungah lunglak khapna thupek a tichhuak.

Thupek a tihchhuahah chuan, Serchhip Bypass road (Package-1) Chainage KM 4+200 to KM 4+260 (New Serchhip South VC area) inkarah quarry-ah lung lak ṭhin a ni a, he quarry hi Bypass kawng aṭanga hnuai lam meter 6-a awm a ni a, lung hal leh lung lak hian Bypass kawng a tichhe thei dawn tuh a tarlang a, hei vang hian CrPC 1973 (Act II of 1974) Section 144-in thuneihna a pek angin Serchhip Bypass road Chainage KM 4+200 to KM 4+260 (New Serchhip South VC area) chhungah lung lak leh hal khap tlat a nih thu thupekah chuan a tarlang.

He thupek hian thu leh awm hma chu Order chhuah a nih aṭanga thla 2 (hnih) chhung a huam tur thu leh, thupek zawm lo chu Section 188 IPC dan hmangin hrem theih an ni tih a tarlang.