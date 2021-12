Football thuthang (7.12.2021)

@ France striker Kylian Mbappe chuan Paris St-Germain-ah a cham chhunzawm zel dawn lo tih a la sawi lo a, kumin nipui khan Real Madrid aṭanga kum 22 mi lei an dilna chu PSG hian an lo hnawlsak tawh a, nakum nipui hian PSG-a a contract neih lai hi a zo dawn a ni. (Amazon Prime)

@ Liverpool forward Mohamed Salah, 29,, chuan club-a la châm chhunzawm zel a duh thu a sawi nawn leh a, mahse “hemi chungchanga thutlukna chu club enkawltute kuta a awm thu leh he thil hi an chinfel tur a ni” a ti. Egypt forward contract neih lai hi kum 2023-ah a tawp dawn a, contract thar chungchangah an indawr mek a ni. (MBC Masr TV)

@ Spain midfielder Fabian Ruiz, 22, chu Liverpool-in nakum nipuiah Napoli aṭangin lakluh an tum. (Fichajes)

@ Ajax boss Erik ten Hag chu Manchester United enkawl tur anga sawi a ni a, Dutch pachal hian foreign club enkawl tura chona hmachhawn tura a inpeih thu a sawi tawh a ni. (De Volkskrant)

@ Barcelona chuan France winger Ousmane Dembele chu contract thar a ziak dawn a nih chuan December ni 31 hmaa sawi turin an hrilh dawn a, kum 24 mi contract neih lai hi nakum nipuiah a tawp dawn a ni. (Sport)

@ Southampton chuan Argentine keeper kum 40 mi, Willy Caballero chu lakluh an tum a, Caballero hi season hmasa tawpa Chelsea a chhuahsan aṭang khan free agent a ni mek a ni. (Talksport)

@ Atletico Madrid chuan Ajax leh Argentna defender Nicolas Tagliafico, 29, chu left-back hmun thuam chak nan lakluh an duh. (Fichajes)

@ Belgium forward Dries Mertens chuan Napoli chuan a contract chu season dang atan an pawhseisak leh a beisei thu a sawi a, kum 34 mi contract neih lai hi nakum nipuiah a tawp ang. (Sky Sports Italia)