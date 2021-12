India nula Harnaaz Sandhu-i’n Miss Universe 2021 lallukhum a khum

Miss Universe 2021 atan India nula, kum 21 mi Harnaaz Sandhu chu thlan a ni ta a, India chuan kum 21 hnuah Miss Universe lallukhum chu a hawn ve leh thei ta a ni.

70th Miss Universe thlanna hi Israel khawpui pakhat Eilat-a Universe Dome-ah December 12 (keini ramah chuan nimin zing) khan neih zawhfel a ni a, ram 70 aṭangin nula nalh leh fing tak tak contestant telin an inel a ni.

Tun ṭuma Punjabi nula-in Miss Universe lallukhum a khum hma hian India nula pahnih chiahin he lallukhum hi an la hawn thei a, 1994 kuma Sushmita Sen thlan a nih hnuah, kum 2000 khan Lara Dutta thlan a lo ve tawh bawk a, tun ṭum hi India nula-in Miss Universe lallukhum a khum ṭum thumna chiah a ni.

Sandhu hi Sikh chhungkua aṭangin March 3, 2000 khan Guru Har Sahai khawpuiah a piang a, rawlthar a nih aṭang hian beauty pageant lamah kalin, Miss Ferozepur 2017 title a la tawh a, Miss Max Emerging Star India 2018 a la tawh bawk.

Femina Miss India Punjab 2019 title a lak leh hnuin, Sandhu hian Femina Miss India-ah a in contest leh a, mahse Top 12 ah a lang phak chauh a ni.

Zirna lamah master degree (public administration) a nei a, feet 5 leh inches 9 a sang niin 2020 Miss Universe Andrea Meza (Mexico) hnen aṭangin lallukhum hi a khum a ni.

Tun ṭum Miss Universe thlannaah hian Paraguay nula kum 22 mi Nadia Ferreira chu pahnihna niin, South Africa nula kum 24 mi Lalela Mswane chu pathumna a ni ve bawk