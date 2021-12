Kum 2 hnuah kumtin MBBS zirlai 600 vel kan nei reng tawh dawna ngaih a ni:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan kumtin MBBS zirlai 100 lak zel a ngaih tawh avangin tun aṭanga kum 2 a ral leh chuan internship ti laite nen kumtin MBBS zirlai 600 vel kan nei reng tawh dawna ngaih a ni, a ti.

Nimin khan Health Minister hian Zoram Medical College, Falkawn-ah ZMC-a MBBS zirlaite awmna tur Ladies Hostel leh Gents Hostel bulding pakhat ve ve a hawng a, hemi rual hian Ladies Hostel leh Gents Hostel bulding pakhat ve ve sakna tur lungphum a phum nghal a ni.



ZMC Lecture Theatre-I a inkhawm buatsaihah thu sawiin Dr R. Lalthangliana chuan hripui leng vanga harsatna tam tak karah ZMC Ladies Hostel leh Gents Hostel bulding hawn a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, hripui leng karah ZMC hmasawnna tur kawng hrang hrangin theihtawp an chhuah tih a sawi a, Hostel thar hawn bakah Hostel bulding 2 sakna lungphum phum a ni thei chu lawmawm a tih thu sawiin, kum 2 hnuah chuan Hostel ṭha tak 2 kan neih belh leh dawn a, a hun taka sa zo ngei turin Contractor te ka chah a ni a ti a, a, hostel kan la inchan lova, a theih ang angin quarters sak sate cheibawlin zirlaite kan indah lut a, zirlai zawng zawngten Hostel an chan ṭheuh theih nan theihtawp kan chhuah zel dawn a ni, a ti.

COVID-19 hripui len tan tirh khan ZMC ah ICU khum 13 kan nei a, tunah chuan khum 48 lai kan nei tawh a, Civil Hospital Aizawl-ah khum 10 kan neih belh leh tawh bawk a, COVID-19 hripui a reh hnuah pawh damloten ṭangkai takin an chhawr thei dawn a, private damdawi in leh phai lama damlo serious tak takte ICU-a sum tam tak senga kan indah ṭhin pawh nasa takin min chhawk zangkhai thei tawh dawn a ni, a ti.



Dr Thangtea chuan Health Infrastructure ṭha – thawktu tha leh thiam, hmanraw tha leh hmunhma ṭha hi kan ngaih pawimawh berte zinga mi a ni a, kan ram hmasawnna kawng pawimawh tak pakhat a nih bawk avangin nasa lehzualin tan kan la zel dawn a ni, a ti a. Kar kalta a Kolkata a zin tumin Apollo Hospital thuneitute a kawm tih sawiin, an Hospital-a daktawr thiam super-speciality daktawrte regular taka Mizorama rawn kal a damlote rawn en thin tura a ngen thu leh Apollo Hospital thuneitute pawhin an rem tih thu a sawi a, hei hian sum tam tak senga phai lama kan inentir senso min chhawk zangkhai thei dawn a ni, a ti.

Zoram Medical College chu daktawr thiam ringawt ni lo, damloten rinna an nghah ngam leh chhawr tlak tak tak, daktawr quality ṭha chherchhuahna hmun ni tura theihtawp chhuah zel turin a thawkte a chah bawk a ni.

Heath & Family Welfare Board Vice-Chairman Dr ZR Thiamsanga, MLA pawhin hripui leng kara ZMC in hmasawnna hmel thar tam tak a hmu chu lawmawm a tih thu sawii, Chief Minister Pu Zoramthanga, Health Minister Dr R. Lalthangliana, Health Department a thawktute leh ZMC-a thawkte thahnemngaihna leh taimakna a fakawm thu a sawi a ni.

Health Minister-in a hawn tak Ladies Hostel leh Gents Hostel te hi NEDP sum Rs. vaibelchhe 5 ve ve senga sak a ni a, khum 72 ve ve a awm a, Zothan Consultancy Services, Chawlhhmun, Aizawl-a mite sak niin October ni 6, 2018 a sak tan niin, August ni 15, 2020-ah an sa zo a, sak zawh hun tura bituk chu October ni 5, 2020 a ni. Tunah hian heng hostel 2 hi SEDP kaltlangin vertical extension tih mek a ni a, khum 52 ve ve awm theih tura hisap niin hna hi 90% thawh zawh tawh a ni a, basement pawh khum 17 ve ve awm turin chei that mek a ni bawk.

Ladies Hostel leh Gents Hostel bulding thar sak tur vawiina Minister in lung a phum hi NESIDS, Ministry of DoNER kaltlanga Rs vaibelchhe 10 senga sak ve ve tur an ni a, Ladies Hostel hi October ni 27, 2023 a sak zawh tur niin a sa tur hian David Zohmachhuana, Zuangtui, Aizawl thlan a ni. Chhawng 7 a sanga sak tur niin single room 10 leh Double room 36 a awm ang a, khum 82 leng tur a ni. Total floor area hi 2518.57 sq.m niin lift dah a ni ang.

Gents Hostel hi October ni 29, 2023 a sak zawh tur niin a sa tur hian Mgurzamlova, Khuangpuilam, Kolasib thlan a ni. Chhawng 6 a sanga sak tur niin single room 10 leh Double room 36 a awm ang a, khum 82 leng tur a ni. Total floor area hi 2518.57 sq.m niin lift dah a ni ang.