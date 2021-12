Mizoram Secondary School Games vawi 38-na tan

Mizoram Secondary School Games vawi 38-na chu nimin khan Lunglei-a Ṭhuamluaia Mual-ah ṭan a ni a, Lunglei High Powered Committee Vice Chairman Lawmawma Tochhawng chuan a hawng a ni.

Lawmawma Tochhawng chuan School Games hian zirlai leh zirtirtuteah rah ṭha tak a chhuah a beisei a ti a. He games hi infiamna nimai lovin, inelna tak taka hmanga hlawhtlinpui ṭheuh turin a chah a ni.

India sawrkarin sports hi zirlaite subject pakhatah a dah thu sawiin, Mizoram sawrkar pawhin sports theite tan hamṭhatna a siamsak ṭhin thu a sawi bawk.

Zirna leh sports hi kalkawp tlat a ni a, uar bik nei lova hman thiam erawh a ngaih thu a sawi a, Infiamna a hlawhtlin tumte chu an hriselna an uluk tur a ni a, zuk leh hmuam bakah ruihlo laka fihlim a ngaih thu a sawi.

School Games Organising Chairman Lalhmachhuana sawi danin Secondary School Games hi kum 2019-ah Kolasib ah neih a ni a, Covid 19 avangin kum 2020 ah hman a ni lova, kuminah Lungleiah Covid Appropriate Behaviour dan zawm chunga hman a ni a, hetah hian Mizoram District 11 aṭangin infiammi leh official mi 330 an tel a ni. Covid 19 avangin CAB zawm chungin infiamna chi 4 – Athletic, Judo, Badminton leh Table Tennis ah inelna neih a ni ang.