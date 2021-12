Football thuthang (15.12.2021)

@ Real Madrid chuan Chelsea defender Antonio Rudiger chu nakum nipuia free transfer-a lakluh tuma an biak hnuah, German kum 28 mi hian Real a zawm hmel hle. (Guardian)

@ Tottenham boss thar Antonio Conte ruahmannaah England midfielder kum 25 mi, Dele Alli chu a tel tawh loh avangin Spurs-a Alli hun hman chu a tawp dawn hnai. (The Athletic)

@ Newcastle chuan January transfer window-ah Lille centre-back Sven Botman, 21, chu lakluh an tum ber zingah an dah a, hei bakah hian Manchester United winger Jesse Lingard, 28, pawh Eddie Howe lak duh zingah a te a ni. (Guardian)

@ Edinson Cavani unaupa chuan Cavani chu Manchester United aṭangin a chhuak dawn hnai tih a sawi a, Uruguayan kum 34 mi hian Brazil lam a pan hmel a ni. (Manchester Evening News)

@ Barcelona, Juventus leh Brazilian club Corinthians-te chuan Cavani hi an ngaihven ve bawk a ni. (Marca)

@ Barcelona midfielder Frenkie de Jong pa chuan Europe-a ‘top five club’-ten a fapa kum 24 mi hi an hêl tih a sawi a, mahse Bayern Munich leh Manchester United-te chu a pan hmel loh tih a sawi a, a chhan chu a boruak a ṭhat loh vang niin a sawi. (Algemeen Dagblad)

@ Barcelona president Joan Laporta chuan football agent Mino Raiola chu Italy-ah a hmu a, hetah hian Raiola hian nakum nipuia Manchester United-a contract hmang zo tur, kum 28 mi, France midfielder Paul Pogba leh nakum nipuia Borussia Dortmund chhuahsan mai thei, Norway striker kum 21 mi, Erling Braut Haaland-te ai a awh a ni. (Fabrizio Romano)

@ Manchester United chuan Porto winger Luis Diaz, 24, lakluh tumin Premier League-a an elpui, Liverpool leh Manchester City-te an el dawn. (Fichajes)