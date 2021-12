NHIDCL hotu pa-in Mizorama National Highway sial mek thlen chin Governor a hrilh

Mizoram chhunga National Highways Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) in lamlian (National Highway) an sial mek te dinhmun leh hma an lak chin te chu nimin khan NHIDCL hotu, Executive Director Virendra Kumar Jakhar’n Raj Bhawan-ah Larsap Hari Babu Kambhampati a hrilh hria a, hemi chungchanga Larsap-in hriatchian a duhte leh zawh belhna a neihte chu a chhang bawk a ni.



Virendra Kumar Jakhar chuan Mizorama NHIDCL-in hna an thawh leh an buapui mek – Aizawl to Tuipang Road, Aizawl to Champhai Road , Sairang to Vairengte 4-Lane Road leh Aizawl By-Pass Road te dihmun leh hna an thawh chinte chu power point presentation hmangin Larsap a hrilhfiah a. Heng lamlian sial mek hmun ṭhenkhat a harsatna an neih dante pawh sawilangin hengte hi a rang thei ang bera chin fel thuai a ṭul thu leh heng kawng te hi Mizoram hmasawnna atana a pawimawh dan te chu Larsap a hrilh a. Larsap chuan heng harsatnate chinfel vat a nih theih nan State Sawrkarin a ṭul anga lo en a, hma lak dan tur thuneitute sawipui a tum tih a hrilh a ni.



NHIDCL-in an tarlan danin Mizorama lamlian (National Highway) kilometre 784 a thui enkawl, chei that leh sial mek an nei a. Heng zingah hian Aizawl to Tuipang Road, km. 397 a thui te, Seling to Dulte Road km. 69 a thui te, Dulte to Champhai Road km. 68 a thui te laihzauh hna an kalpui mek a. Keifang – Tuivai Road, km 84 a thui leh Sairang – Vairengte, km 91 a thui sial leh laihzauh hna pawh tan vat an beisei a. Aizawl hel tur kawngpui Aizawl By-Pass, km 39 a thui chu ruahmanna a kal mek thu leh hei hi National Highway ah erawh puan a la nih lo thu te chu tarlan a ni.